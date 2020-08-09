Fernando Muslera: Birkaç yıl daha Galatasaray'dayım
Galatasaray'ın yıldız ismi Fernando Muslera, Uruguay basınına geleceği ve sakatlığı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli kaleci, birkaç yıl daha Galatasaray'da forma giymek istediğini söyledi. İşte detaylar...
Galatasaray'da adını şimdiden efsaneler arasına yazdıran Fernando Muslera, sarı-kırmızılı taraftarlara müjde verdi. Sporx'in derlediği habere göre, Uruguaylı file bekçisi, ülkesinin basınına yaptığı açıklamada birkaç yıl daha Galatasaray'da forma giymek istediğini söyledi.
Muslera'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Türkiye'de kendimi bir yabancı gibi hissetmedim. Bu ülkede ve bu kulüpte olduğum için gururluyum. Ne zaman sözleşme yenileme zamanım gelse, Galatasaray'da kalmak konusunda şüphe yaşamadım. Galatasaray, beni asla satmayı düşünmedi. Yaptığım çalışmalar ve emeklerim takdir edildiği için gurur duyuyorum
Türkiye'de beni sokakta da tanıyorlar. Beni seviyor, saygı duyuyorlar. Türkiye'de bana bir yabancı gibi davranmıyorlar. Başka bir ülkeden gelen biriyim evet ama bana bu ülkenin bir parçası, vatandaşı gibi hissettiriyorlar.
TAFFAREL GALATASARAY'IN EFSANESİ
Claudio Taffarel ile Galatasaray'da çalıştım. Kariyerime olumlu etkileri oldu. Şu an sadece Brezilya Milli Takımı'nı çalıştırıyorlar. Taffarel, Galatasaray'ın bir efsanesi. Çünkü, Türkiye'ye iki Avrupa kupası getiren tek takımın önemli bir üyesiydi. Onu hep dikkatle dinledim.
Türk taraftarların, Dünya Kupası sırasında Uruguay'ı desteklemesi beni çok mutlu etti. Bana sevgilerini ve saygılarını her dakika gösteriyorlar. Onların sevgisi benim için çok anlamlı. Aramdaki bağı ve sevgiyi, hissettiklerimi anlatmam kolay değil.
3 HAFTADA KOLTUK DEĞNEKLERİNİ BIRAKTIM
Sakatlığımı çok daha kötü bekliyordum. Açıkçası biraz şaşırdım. 3 hafta sonunda koltuk değneklerini bıraktım. Alçı olmadı, sadece bandajlar vardı. 3 hafta içinde her yere normal bir şekilde yürüyerek gitmeye başladım.
BİRKAÇ YIL DAHA BURADAYIM
Uruguay'a zamanı geldiğinde döneceğim. Bu hiçbir zaman yeterince açık değildir. Fakat, Galatasaray'da en azından birkaç yıl daha kalacağım garanti diyebilirim.
- 09.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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