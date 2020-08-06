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06 Ağustos 2020, Perşembe
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Verona’da

Mert Çetin Verona’da

 Terim'in listesinde yer alan , 'ya oldu.

Terim'in listesinde yer alan , 'ya oldu. 'nden Roma'ya giden 23 yaşındaki stoperin, Hellas Verona'ya kiralanırken dün sağlık kontrolünden geçirildiği duyuruldu.

  1. 6.8.2020
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