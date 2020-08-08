Galatasaray Seri transferini takasla bitiriyor! Ryan Babel...
Jean Michael Seri'yi 1 yıl daha kiralamak isteyen Galatasaray, disiplinsiz hareketleri nedeniyle elden çıkarmak istediği Ryan Babel'i Fulham'a bonservisiyle vererek transferi takasla bitirecek.
İngiliz ekibi Fulham 2018-2019 sezonu sonunda küme düşünce Ryan Babel bonservissiz olarak Galatasaray'a gelmiş ve 3 yıllık imza atmıştı. Fulham, maaşı yüksek olduğu için de Jean-Micheal Seri'yi de sarı-kırmızılılara kiralamıştı. İngiliz ekibi yeniden Premier Lig'e yükselince, eski aşkı Babel'i almak için harekete geçti. Fildişi Sahilli orta sahanın 18 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanma durumu olmayan Galatasaray, kulübüyle 2 yıl daha kontratı bulunan 28 yaşındaki orta sahayı 1 yıl daha kiralamayı hedefliyor. Babel'i de istemeyen Cimbom, Hollandalı futbolcunun yüksek maaşını (2.5 milyon euro) da göz önünde tutarak bonservisiyle göndermeye sıcak bakıyor.
İKİ TARAF DA İSTEKLİ
Fulham taraftarları, Ryan Babel'in dönmesini çok istiyor. Küme düştükleri sezon 16 maçta 5 gol, 4 asist yapan Hollandalı futbolcuya mesaj yağıyor. İngilizler, Babel'e "Come to Fulham" çağrısı yapıyor. Öte yandan Seri'nin menajeri Franklin Mala, 1 yıl daha Galatasaray'da kalmak istediklerini açıkladı.
- 8.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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