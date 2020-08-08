Galatasaray Seri transferini takasla bitiriyor! Ryan Babel... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
08 Ağustos 2020, Cumartesi
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transferini takasla bitiriyor! ...

Galatasaray Seri transferini takasla bitiriyor! Ryan Babel...

Jean Michael 'yi 1 yıl daha kiralamak isteyen , disiplinsiz hareketleri nedeniyle elden çıkarmak istediği 'i Fulham'a bonservisiyle vererek transferi takasla bitirecek.

ekibi Fulham 2018-2019 sezonu sonunda küme düşünce bonservissiz olarak 'a gelmiş ve 3 yıllık imza atmıştı. Fulham, maaşı yüksek olduğu için de Jean-Micheal 'yi de sarı-kırmızılılara kiralamıştı. İngiliz ekibi yeniden 'e yükselince, eski aşkı Babel'i almak için harekete geçti. Fildişi Sahilli orta sahanın 18 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanma durumu olmayan Galatasaray, kulübüyle 2 yıl daha kontratı bulunan 28 yaşındaki orta sahayı 1 yıl daha kiralamayı hedefliyor. Babel'i de istemeyen Cimbom, Hollandalı futbolcunun yüksek maaşını (2.5 milyon euro) da göz önünde tutarak bonservisiyle göndermeye sıcak bakıyor.

İKİ TARAF DA İSTEKLİ

Fulham taraftarları, Ryan Babel'in dönmesini çok istiyor. Küme düştükleri sezon 16 maçta 5 gol, 4 asist yapan Hollandalı futbolcuya mesaj yağıyor. İngilizler, Babel'e "Come to Fulham" çağrısı yapıyor. Öte yandan Seri'nin menajeri Franklin Mala, 1 yıl daha Galatasaray'da kalmak istediklerini açıkladı.

  1. 8.8.2020
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