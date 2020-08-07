Fatih Terim indirime gidiyor! İşte alacağı maaş

Corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan finansal krizin etkilerini azaltmayı hedefleyen Galatasaray Yönetimi'nin aldığı radikal kararlardan biri, gelecek sezon futbol takımındaki maaş limitini 1.5 milyon Euro'ya çekmek olmuştu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de maaşında indirime gitti.

Lig Radyo'nun haberine göre; Fatih Terim 3 milyon Euro maaşında indirim yaparak yeni sezonda 2 milyon Euro'ya görev yapacak.