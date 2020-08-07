Fatih Terim indirime gidiyor! İşte alacağı maaş - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
07 Ağustos 2020, Cuma
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indirime gidiyor! İşte alacağı maaş

Fatih Terim indirime gidiyor! İşte alacağı maaş

'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılar gelecek sezondan itibaren maaş limitini 1.5 milyon Euro'ya çekme kararı alırken, de maaşında inidirime gidiyor. Terim, 2 milyon Euro'ya görev yapacak. İşte detaylar...

Corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan finansal krizin etkilerini azaltmayı hedefleyen Yönetimi'nin aldığı radikal kararlardan biri, gelecek sezon futbol takımındaki maaş limitini 1.5 milyon Euro'ya çekmek olmuştu. Galatasaray Teknik Direktörü de maaşında indirime gitti.

Lig Radyo'nun haberine göre; Fatih Terim 3 milyon Euro maaşında indirim yaparak 2 milyon Euro'ya görev yapacak.

Son dakika... Fatih Terim'e teklif! Gel başkan ol hocam - Galatasaray - Spor Haberleri

  1. 07.08.2020
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