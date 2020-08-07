Fatih Terim indirime gidiyor! İşte alacağı maaş
Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılar gelecek sezondan itibaren maaş limitini 1.5 milyon Euro'ya çekme kararı alırken, Fatih Terim de maaşında inidirime gidiyor. Terim, yeni sezonda 2 milyon Euro'ya görev yapacak. İşte detaylar...
Corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan finansal krizin etkilerini azaltmayı hedefleyen Galatasaray Yönetimi'nin aldığı radikal kararlardan biri, gelecek sezon futbol takımındaki maaş limitini 1.5 milyon Euro'ya çekmek olmuştu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de maaşında indirime gitti.
Lig Radyo'nun haberine göre; Fatih Terim 3 milyon Euro maaşında indirim yaparak yeni sezonda 2 milyon Euro'ya görev yapacak.
- 07.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fatih Terim indirime gidiyor! İşte alacağı maaş haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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