Galatasaray pazartesi 'KAP'acak! 4 transfer birden
Arda Turan'ı kadrosuna katarak ilk transferini gerçekleştiren Galatasaray, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu, Oğulcan Çağlayan ve Omar Elabdellaoui'yi de haftabaşında KAP'a bildirecek.
Şu ana kadar sadece Arda Turan'ı kadrosuna kattığını duyuran Cimbom, pazartesi 4 yeni transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirecek.
Pazar günü sağlık kontrollerinden geçecek Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu, Oğulcan Çağlayan ve Omar Elabdellaoui'nin sözleşmelerinin hazır olduğu belirtildi.
4 futbolcu için de bonservis ödenmeyecek. Emre Kılınç'a 8 milyon TL, Oğulcan'a 5 milyon TL, Kerem'e ise 1 milyon TL verileceği Omar'a ise 1 milyon euro ödeneceği iddia edildi.
- 8.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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