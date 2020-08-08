Galatasaray pazartesi 'KAP'acak! 4 transfer birden - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
08 Ağustos 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Aslan pazartesi 'KAP'acak! 4 transfer birden

pazartesi ''acak! 4 birden

Galatasaray pazartesi 'KAP'acak! 4 transfer birden

'ı kadrosuna katarak ilk transferini gerçekleştiren , , , ve 'yi de haftabaşında 'a bildirecek.

Şu ana kadar sadece 'ı kadrosuna kattığını duyuran Cimbom, pazartesi 4 yeni transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na () bildirecek.

Pazar günü sağlık kontrollerinden geçecek , , ve 'nin sözleşmelerinin hazır olduğu belirtildi.

4 futbolcu için de bonservis ödenmeyecek. Emre Kılınç'a 8 milyon TL, Oğulcan'a 5 milyon TL, Kerem'e ise 1 milyon TL verileceği Omar'a ise 1 milyon euro ödeneceği iddia edildi.

  1. 8.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray pazartesi 'KAP'acak! 4 transfer birden haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA