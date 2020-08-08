Galatasaray pazartesi 'KAP'acak! 4 transfer birden

Şu ana kadar sadece Arda Turan'ı kadrosuna kattığını duyuran Cimbom, pazartesi 4 yeni transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirecek.

Pazar günü sağlık kontrollerinden geçecek Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu, Oğulcan Çağlayan ve Omar Elabdellaoui'nin sözleşmelerinin hazır olduğu belirtildi.

4 futbolcu için de bonservis ödenmeyecek. Emre Kılınç'a 8 milyon TL, Oğulcan'a 5 milyon TL, Kerem'e ise 1 milyon TL verileceği Omar'a ise 1 milyon euro ödeneceği iddia edildi.