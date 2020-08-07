Galatasaray'dan Götze bombası! İşte o tarih
Arda Turan'ı kadrosuna katan Galatasaray, orta sahaya bir takviye daha yapmayı planlıyor. İdari menajer Şükrü Hanedar, Mario Götze'den pazartesi günü için randevu aldı. Bonservisi elinde olan Alman yıldız ve menajeriyle mali şartlar konuşulacak.
Cimbom'un listesindeki ilk isim Mario Götze... Alman oyuncu için Hertha Berlin ve Monaco iddiaları ortaya atılıyor. Ancak idari menajer Şükrü Hanedar, Götze'yi sürekli olarak kontrol altında tutuyor. Hanedar, Alman oyuncu ile görüşmek için pazartesi gününe randevu aldı. Bu süre zarfında başka takıma gitmemesi için sürekli yokluyor. Öyle ki kardeşi Felix'e koronavirüs bulaşan Götze'yi 'geçmiş olsun' diye arayanlar arasında Hanedar'ın ilk sırada olduğu ortaya çıktı.
ALMANYA'YI ŞAMPİYONLUĞA TAŞIDI
Dortmund ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan 28 yaşındaki futbolcu ile mali şartları konuşulacak. Götze'nin yıllık 2.5 milyon Euro ve imza parası talep ettiği belirtiliyor. Borussia Dortmund alt yapısında yetişen Götze, 2013'te Bayern Münih'e transfer olmuş, 2016'da ise Borussia Dortmund'a dönmüştü. Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2014 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya Milli Takımı ile şampiyon olan Götze, finalde Arjantin'i mağlup ettikleri maçta tek golü atmıştı. Tecrübeli futbolcu, bu sezon Dortmund'da 15 maçta forma giydi, 3 gol attı.
- 7.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'dan Götze bombası! İşte o tarih haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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