Mbaye Diagne'ye takım aranıyor! O takıma önerildi

Kasımpaşa'dan 13 milyon Euro'ya transfer edilen Mbaye Diagne, Galatasaray'da istenilen performansı gösterememiş ve geçtiğimiz yaz Club Brugge'ye kiralanmıştı.

Burada da disiplinsiz davranışlarıyla dikkat çeken Senegalli golcü, kadro dışı bırakılmıştı. Kiralık sözleşmesinin bitmesiyle birlikte Cimbom'a geri dönen 28 yaşındaki golcü, gelecek sezon kadroda düşünülmüyor.

Aslan, kadrosunda düşünmediği Mbaye Diagne'yi Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Wahda'ya önerdi.



