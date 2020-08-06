Mbaye Diagne'ye takım aranıyor! O takıma önerildi
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Belçika Ligi ekiplerinden Club Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne, kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından sarı-kırmızılı takıma geri döndü. Teknik direktör Fatih Terim'in kadroda düşünmediği Senegalli futbolcu, Arabistan Ligi ekiplerinden Al Wahda'ya önerildi.
Kasımpaşa'dan 13 milyon Euro'ya transfer edilen Mbaye Diagne, Galatasaray'da istenilen performansı gösterememiş ve geçtiğimiz yaz Club Brugge'ye kiralanmıştı.
Burada da disiplinsiz davranışlarıyla dikkat çeken Senegalli golcü, kadro dışı bırakılmıştı. Kiralık sözleşmesinin bitmesiyle birlikte Cimbom'a geri dönen 28 yaşındaki golcü, gelecek sezon kadroda düşünülmüyor.
Aslan, kadrosunda düşünmediği Mbaye Diagne'yi Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Wahda'ya önerdi.
- 06.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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