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06 Ağustos 2020, Perşembe
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Haberler Galatasaray Mbaye Diagne'ye takım aranıyor! O takıma önerildi

'ye takım aranıyor! O takıma önerildi

Mbaye Diagne'ye takım aranıyor! O takıma önerildi

'ın geçtiğimiz sezon Belçika Ligi ekiplerinden 'e kiraladığı , kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından sarı-kırmızılı takıma geri döndü. Teknik direktör 'in kadroda düşünmediği Senegalli futbolcu, Arabistan Ligi ekiplerinden 'ya önerildi.

'dan 13 milyon Euro'ya transfer edilen , 'da istenilen performansı gösterememiş ve geçtiğimiz yaz 'ye kiralanmıştı.

Burada da disiplinsiz davranışlarıyla dikkat çeken Senegalli golcü, kadro dışı bırakılmıştı. Kiralık sözleşmesinin bitmesiyle birlikte Cimbom'a geri dönen 28 yaşındaki golcü, gelecek sezon kadroda düşünülmüyor.

Aslan, kadrosunda düşünmediği Mbaye Diagne'yi Birleşik Arap Emirlikleri ekibi 'ya önerdi.

Galatasaray Mbaye Diagne'yi Al Wahda'ya önerdi


  1. 06.08.2020
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