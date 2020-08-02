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02 Ağustos 2020, Pazar
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’dan veda mesajı

Maicon’dan veda mesajı

'ın ekiplerinden 'a sattığı 31 yaşındaki Brezilyalı defans oyuncusu , hesabından veda mesajı yayımladı.

'ın ekiplerinden 'a sattığı 31 yaşındaki Brezilyalı defans oyuncusu , hesabından veda mesajı yayımladı. Başarılı oyuncu veda mesajında şu ifadeleri kullandı: Galatasaray'ı hayatımın sonuna kadar kalbimin en güzel yerinde saklayıp, desteklemeye devam edeceğim. Bu büyük camia 'dan bir taraftar daha kazandı, sizleri çok seviyorum...
  1. 2.8.2020
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