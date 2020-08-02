Kaan Ayhan’ın adresi belli oldu - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
02 Ağustos 2020, Pazar
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’ın adresi belli oldu

Kaan Ayhan’ın adresi belli oldu

'ın listesinde yer alan , Sassuolo ile anlaştı.

'ın listesinde yer alan , Sassuolo ile anlaştı. 2 milyon euro'luk serbest kalma bedelinin yatırıldığını ifade eden başarılı futbolcu, "'daki yeni kulübümle birlikteyim. Önümüzdeki günlerde daha net bilgiler verilecektir. Sadece şunu söylemek istiyorum: 'a 4 harika yıl için teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.
  1. 2.8.2020
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