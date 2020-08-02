Turizm elçisi

Bodrum'da güneş ve denizin tadını çıkaran Falcao; eşi, üç çocuğu ve misafirleriyle konaklamak için 17 bin euro'luk bir villa kiraladı. Ailesiyle oldukça mutlu görünen yıldızın, günlük yeme-içmeleri için de 8 bin euro ödediği öğrenildi. Ayrıca Bodrum'dan paylaşımlarıyla milyonlarca kişiye ulaşarak kültür elçiliği yapmayı da ihmal etmiyorlar.

MİAMİ İDDİALARI DEVAM EDİYOR

Radamel Falcao'nun Galatasaray'dan ayrılmaya niyeti yok. Lig tamamlandı ancak buna rağmen Türkiye'den ayrılmadı ve soluğu Bodrum'da aldı. Hatta eşi Lorelei Taron, Türkiye'de yaşamaktan mutlu olduğunu gösteren bir paylaşım yaptı ve ' 'Türkiye'ye giderek daha fazla aşık oluyorum'' notunu düştü. Bu ortamda Amerika'dan da Falcao'yla ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Kolombiyalı yıldız İnter Miami ile anılırken Amerika'nın İspanyolca yayımlanan Diario Las Americas, Miami'nin Falcao'yu sağlık testine sokmadan almak istemediğini belirtti.