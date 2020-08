Terim, Ndao’yu istedi

Süper Lig'in yeni takımı Fatih Karagümrük'ün orta saha oyuncusu Alass ane Ndao, Fatih Terim'in de listesine dahil oldu. Terim, izleme ekibinin tam not verdiği Ndao'nun transferi için yönetimden talepte bulunurken menajerler aracılığıyla temasların başladığı ifade edildi. Avrupa'nın 5 büyük liginden takımların gündeminde olan 23 yaşındaki Senagalli kanat, bu sezon 19 maçta 3 gol attı, 5 de gol pası verdi.

İLK DEVRE OYNAMADI

Karagümrük ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Alassane Ndao, yetiştirildiği futbol akademisi Dakar Sacre Coeur'un transfer bedeli konusunda sorun çıkarması nedeniyle sezonun ilk yarısında forma giyemedi. Karagümrük, Ocak ayında sorunu çözdü ve Senegalli futbolcu, ilk 11'in değişmez ismi oldu.