Terim, Ndao’yu istedi
Süper Lig'in yeni takımı Fatih Karagümrük'ün orta saha oyuncusu Alass ane Ndao, Fatih Terim'in de listesine dahil oldu.
Süper Lig'in yeni takımı Fatih Karagümrük'ün orta saha oyuncusu Alass ane Ndao, Fatih Terim'in de listesine dahil oldu. Terim, izleme ekibinin tam not verdiği Ndao'nun transferi için yönetimden talepte bulunurken menajerler aracılığıyla temasların başladığı ifade edildi. Avrupa'nın 5 büyük liginden takımların gündeminde olan 23 yaşındaki Senagalli kanat, bu sezon 19 maçta 3 gol attı, 5 de gol pası verdi.
İLK DEVRE OYNAMADI
Karagümrük ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Alassane Ndao, yetiştirildiği futbol akademisi Dakar Sacre Coeur'un transfer bedeli konusunda sorun çıkarması nedeniyle sezonun ilk yarısında forma giyemedi. Karagümrük, Ocak ayında sorunu çözdü ve Senegalli futbolcu, ilk 11'in değişmez ismi oldu.
- 2.8.2020
- Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Erol Bulut onayı verdi
- Galatasaray Falcao'nun kapısını çaldı ve teklifini yaptı! Yeni maaşı...
- Fenerbahçe transferin gözde ismine karşılık 2 oyuncu önerdi!
- Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer hedefindeki Lung konuştu! "Türkiye..."
- Fenerbahçe'de flaş gelişme! Vedat Muriqi transferi için o teknik direktör...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Terim, Ndao’yu istedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.