Limitleri bekliyor! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
02 Ağustos 2020, Pazar
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Limitleri bekliyor!

Limitleri bekliyor!

, 'dan yeni sözleşme bekliyor ancak yönetimden henüz bir hareket yok.

, 'dan yeni sözleşme bekliyor ancak yönetimden henüz bir hareket yok. Hollandalı oyuncu ülkesinden ve 'dan gelen teklifleri şimdilik bekletme kararı alırken yönetime de mesaj göndermeyi ihmal etmedi. Daha fazla beklemesi durumunda takımsız kalabileceğini iletti. Yönetim ise Harcama Limitleri açıklanmadan sözleşme verilmesinin mümkün olmadığını iletti.
  1. 2.8.2020
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