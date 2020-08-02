Yeni kaleci Herrerin - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
02 Ağustos 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Yeni kaleci Herrerin

Yeni kaleci Herrerin

Yeni kaleci Herrerin

Sakatlığı nedeniyle 'dan ilk yarısında yararlanamayacak olan , aradığı ismi 'da buldu.

Sakatlığı nedeniyle 'dan ilk yarısında yararlanamayacak olan , aradığı ismi 'da buldu. Sarı-kırmızılılar, bir süredir Iago Herrerin'in kiralanması için 'yla görüşürken Mundo Deportivo, '6 aylığına G.Saray'ın kalesini koruyacağını' yazdı. Elindeki Aslan dövmesiyle bilinen 32 yaşındaki kalecinin, taraftarlarla kısa sürede kaynaşması bekleniyor.
  1. 2.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yeni kaleci Herrerin haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA