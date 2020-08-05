Fatih Öztürk’e şartlı evet

Kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'da Kasımpaşa'nın tecrübeli file bekçisi Fatih Öztürk gündeme geldi. Maddi olarak tüm transferlerde ince hesaplamalar yapan sarı-kırmızılı yöneticilerin, teknik heyetin listesinde bulunan Fatih'e 'bonservisini al ve gel' dedikleri öğrenildi. Kasımpaşa ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki eldiven, bonservis sorununu çözülebilmesi durumunda Galatasaray'da forma giyecek.