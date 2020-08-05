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05 Ağustos 2020, Çarşamba
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’e şartlı evet

Fatih Öztürk’e şartlı evet

Kaleci arayışlarını sürdüren 'da 'nın tecrübeli file bekçisi gündeme geldi.

Kaleci arayışlarını sürdüren 'da 'nın tecrübeli file bekçisi gündeme geldi. Maddi olarak tüm transferlerde ince hesaplamalar yapan sarı-kırmızılı yöneticilerin, teknik heyetin listesinde bulunan Fatih'e 'bonservisini al ve gel' dedikleri öğrenildi. Kasımpaşa ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki eldiven, bonservis sorununu çözülebilmesi durumunda Galatasaray'da forma giyecek.

  1. 5.8.2020
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