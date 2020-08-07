Galatasaray'dan Ryan Donk'a yeni teklif!
Galatasaray'da geride bıraktığımız sezonun istikrarlı isimlerinden olan Ryan Donk'a 1 milyon Euro'luk yeni bir sözleşme önerilmişti. Hollandalı futbolcunun bu rakamı kabul etmemesi üzerine bir teklif daha yapıldı. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in güvendiği isimlerin başında gelen Ryan Donk'un sarı-kırmızılı takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor. Yönetim, Hollandalı futbolcuya 1 milyon Euro maaşla yeni bir sözleşme önermiş ancak tecrübeli isim bu öneriyi beğenmemişti.
Takvim'de yer alan habere göre Galatasaray'ın Ryan Donk'la yeniden bir görüşme yapacağı öğrenildi. Hollandalı futbolcuya son olarak yıllık 1 milyon 100 bin Euro'luk bir rakam sunulacak.
34 yaşındaki Donk, 2016'nın ocak ayı transfer döneminde Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transfer olmuş, 2016'nın ağustos ayında ise İspanyol ekibi Real Betis'e kiralanmıştı. 2017 yılında kiralıktan dönen Hollandalı yıldız, 3 sezondur aralıksız sarı-kırmızılı formayı terletti.
- 07.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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