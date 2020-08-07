Galatasaray'dan Ryan Donk'a yeni teklif! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
07 Ağustos 2020, Cuma
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Haberler Galatasaray 1 milyon Euro'yu kabul etmemişti! G.Saray'dan yeni teklif

'dan 'a yeni teklif!

Galatasaray'dan Ryan Donk'a yeni teklif!

'da geride bıraktığımız sezonun istikrarlı isimlerinden olan 'a 1 milyon Euro'luk yeni bir sözleşme önerilmişti. Hollandalı futbolcunun bu rakamı kabul etmemesi üzerine bir teklif daha yapıldı. | Son dakika Galatasaray haberleri

'da teknik direktör 'in güvendiği isimlerin başında gelen 'un sarı-kırmızılı takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor. Yönetim, Hollandalı futbolcuya 1 milyon Euro maaşla yeni bir sözleşme önermiş ancak tecrübeli isim bu öneriyi beğenmemişti.

Takvim'de yer alan habere göre Galatasaray'ın Ryan Donk'la yeniden bir görüşme yapacağı öğrenildi. Hollandalı futbolcuya son olarak yıllık 1 milyon 100 bin Euro'luk bir rakam sunulacak.

34 yaşındaki Donk, 2016'nın ocak ayı döneminde 'dan Galatasaray'a transfer olmuş, 2016'nın ağustos ayında ise İspanyol ekibi 'e kiralanmıştı. 2017 yılında kiralıktan dönen Hollandalı yıldız, 3 sezondur aralıksız sarı-kırmızılı formayı terletti.

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  1. 07.08.2020
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