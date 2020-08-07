Galatasaray'dan Ryan Donk'a yeni teklif!

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in güvendiği isimlerin başında gelen Ryan Donk'un sarı-kırmızılı takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor. Yönetim, Hollandalı futbolcuya 1 milyon Euro maaşla yeni bir sözleşme önermiş ancak tecrübeli isim bu öneriyi beğenmemişti.

Takvim'de yer alan habere göre Galatasaray'ın Ryan Donk'la yeniden bir görüşme yapacağı öğrenildi. Hollandalı futbolcuya son olarak yıllık 1 milyon 100 bin Euro'luk bir rakam sunulacak.

34 yaşındaki Donk, 2016'nın ocak ayı transfer döneminde Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transfer olmuş, 2016'nın ağustos ayında ise İspanyol ekibi Real Betis'e kiralanmıştı. 2017 yılında kiralıktan dönen Hollandalı yıldız, 3 sezondur aralıksız sarı-kırmızılı formayı terletti.