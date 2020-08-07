Beto'dan Galatasaray'a mesaj! "Gelmeye hazırım"
Göztepe'den ayrılan Beto, Galatasaray ile anılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Radyospor'da Özgür Sancar'ın konuğu olan Portekizli kaleci, "Galatasaray'da oynamaya açığım, koşullar oluşursa benim için büyük bir meydan okuma olur. Muslera kişisel olarak arkadaşım, onunla iyi anlaşacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.
Göztepe'den ayrılan Beto, Galatasaray ile anılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Radyospor'da Özgür Sancar'ın konuğu olan Portekizli kaleci, "Galatasaray'da oynamaya açığım, koşullar oluşursa benim için büyük bir meydan okuma olur. Muslera kişisel olarak arkadaşım, onunla iyi anlaşacağımızı düşünüyorum" diye konuştu. Göztepe'nin kendisine yeni sözleşme önermemesine şaşırdığını dile getiren 35 yaşındaki file bekçisi, "Niye bana yeni sözleşme vermediler, anlamış değilim" dedi.
- 7.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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