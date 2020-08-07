Beto'dan Galatasaray'a mesaj! "Gelmeye hazırım"

Göztepe'den ayrılan Beto, Galatasaray ile anılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Radyospor'da Özgür Sancar'ın konuğu olan Portekizli kaleci, "Galatasaray'da oynamaya açığım, koşullar oluşursa benim için büyük bir meydan okuma olur. Muslera kişisel olarak arkadaşım, onunla iyi anlaşacağımızı düşünüyorum" diye konuştu. Göztepe'nin kendisine yeni sözleşme önermemesine şaşırdığını dile getiren 35 yaşındaki file bekçisi, "Niye bana yeni sözleşme vermediler, anlamış değilim" dedi.