Beto'dan Galatasaray'a mesaj! "Gelmeye hazırım" - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
07 Ağustos 2020, Cuma
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'dan 'a mesaj! "Gelmeye hazırım"

Beto'dan Galatasaray'a mesaj! "Gelmeye hazırım"

'den ayrılan , ile anılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Radyospor'da 'ın konuğu olan Portekizli kaleci, "Galatasaray'da oynamaya açığım, koşullar oluşursa benim için büyük bir meydan okuma olur. Muslera kişisel olarak arkadaşım, onunla iyi anlaşacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

'den ayrılan , ile anılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Radyospor'da 'ın konuğu olan Portekizli kaleci, "Galatasaray'da oynamaya açığım, koşullar oluşursa benim için büyük bir meydan okuma olur. Muslera kişisel olarak arkadaşım, onunla iyi anlaşacağımızı düşünüyorum" diye konuştu. Göztepe'nin kendisine yeni sözleşme önermemesine şaşırdığını dile getiren 35 yaşındaki file bekçisi, "Niye bana yeni sözleşme vermediler, anlamış değilim" dedi.

  1. 7.8.2020
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