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07 Ağustos 2020, Cuma
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menajerlerin cazibe merkezi haline geldi

Galatasaray menajerlerin cazibe merkezi haline geldi

'ın Federasyondan en yüksek harcama limiti alan takım olması menajerleri harekete geçirdi. Birçok menajer, Galatasaraylı yöneticilere ulaşarak, bonservisleri ellerinde oyuncularının sarı-kırmızılı formayı giymek istediği mesajlarını gönderdi.

'ın Federasyondan en yüksek harcama limiti alan takım olması menajerleri harekete geçirdi. Birçok menajer, Galatasaraylı yöneticilere ulaşarak, bonservisleri ellerinde oyuncularının sarı-kırmızılı formayı giymek istediği mesajlarını gönderdi. Arka arkaya gelen bu mesajlar sonrasında Galatasaraylı yöneticiler kendi aralarında küçük çaplı bir toplantı yaptı ve 'gelen önerileri değerlendirmeye karar verdi ama acele edilmemesi de planlandı.

  1. 7.8.2020
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