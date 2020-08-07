Galatasaray menajerlerin cazibe merkezi haline geldi
Galatasaray'ın Federasyondan en yüksek harcama limiti alan takım olması menajerleri harekete geçirdi. Birçok menajer, Galatasaraylı yöneticilere ulaşarak, bonservisleri ellerinde oyuncularının sarı-kırmızılı formayı giymek istediği mesajlarını gönderdi.
Galatasaray'ın Federasyondan en yüksek harcama limiti alan takım olması menajerleri harekete geçirdi. Birçok menajer, Galatasaraylı yöneticilere ulaşarak, bonservisleri ellerinde oyuncularının sarı-kırmızılı formayı giymek istediği mesajlarını gönderdi. Arka arkaya gelen bu mesajlar sonrasında Galatasaraylı yöneticiler kendi aralarında küçük çaplı bir toplantı yaptı ve 'gelen önerileri değerlendirmeye karar verdi ama acele edilmemesi de planlandı.
- 7.8.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray menajerlerin cazibe merkezi haline geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.