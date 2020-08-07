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07 Ağustos 2020, Cuma
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'da gündem yeniden Sangare!

Galatasaray'da gündem yeniden Sangare!

, yerli transferdeki hedefleri arasında yer alan Antalyasporlu Nazim Sangare için yine yeniden girişimlerde bulunacak. Sarı-kırmızılı yönetim takas formülünü ön planda tutacak.

, yerli transferdeki hedefleri arasında yer alan Antalyasporlu Nazim Sangare için yine yeniden girişimlerde bulunacak. Sarı-kırmızılı yönetim, 26 yaşındaki sağ bek için göndermeyi düşündüğü yerli ve yabancı oyuncuları takasta kullanmayı planlıyor.

  1. 7.8.2020
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