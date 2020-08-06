Galatasaray'a Seri müjdesi! Canlı yayında açıklandı
Galatasaray'a yıldız futbolcu Seri'den müjdeli haber geldi. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Son Sayfa programına canlı bağlanarak Galatasaray'ın gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özcan, sarı-kırmızılıların geçtiğimiz sezon başında Fulham'dan kiraladığı Michael Seri'nin 1 yıl daha Galaatsaray'da forma giyeceğini söyledi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.