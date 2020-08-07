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07 Ağustos 2020, Cuma
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'da Sorescu ismi öne çıktı

Galatasaray'da Sorescu ismi öne çıktı

'ın scout ekibi gündemde olan tüm oyuncuları yakından takip ediyor. Sadece yetenekleri ya da futbolla ilgili olan bölüm değil özel hayatlarını da inceliyor. Sarı- kırmızılıların gündemini bir süredir meşgul ediyor.

'ın scout ekibi gündemde olan tüm oyuncuları yakından takip ediyor. Sadece yetenekleri ya da futbolla ilgili olan bölüm değil özel hayatlarını da inceliyor. Sarı- kırmızılıların gündemini bir süredir meşgul ediyor. 22 yaşındaki sağ kanadın, Bükreş'te oldukça sakin ve problemsiz bir yaşam sürdüğü, sadece futbolu odaklandığı belirtildi. Bu durum Terim'in ilgisini daha çok çekti.

  1. 7.8.2020
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