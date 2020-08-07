Galatasaray'da Sorescu ismi öne çıktı

Galatasaray'ın scout ekibi gündemde olan tüm oyuncuları yakından takip ediyor. Sadece yetenekleri ya da futbolla ilgili olan bölüm değil özel hayatlarını da inceliyor. Sarı- kırmızılıların gündemini bir süredir Deian Sorescu meşgul ediyor. 22 yaşındaki sağ kanadın, Bükreş'te oldukça sakin ve problemsiz bir yaşam sürdüğü, sadece futbolu odaklandığı belirtildi. Bu durum Terim'in ilgisini daha çok çekti.