Galatasaray'da Sorescu ismi öne çıktı
Galatasaray'ın scout ekibi gündemde olan tüm oyuncuları yakından takip ediyor. Sadece yetenekleri ya da futbolla ilgili olan bölüm değil özel hayatlarını da inceliyor. Sarı- kırmızılıların gündemini bir süredir Deian Sorescu meşgul ediyor.
Galatasaray'ın scout ekibi gündemde olan tüm oyuncuları yakından takip ediyor. Sadece yetenekleri ya da futbolla ilgili olan bölüm değil özel hayatlarını da inceliyor. Sarı- kırmızılıların gündemini bir süredir Deian Sorescu meşgul ediyor. 22 yaşındaki sağ kanadın, Bükreş'te oldukça sakin ve problemsiz bir yaşam sürdüğü, sadece futbolu odaklandığı belirtildi. Bu durum Terim'in ilgisini daha çok çekti.
- 7.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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