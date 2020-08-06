Galatasaray Arda Turan'ı KAP'a bildirdi! İşte sözleşme detayları
Arda Turan 9 yıl aradan sonra Galatasaray'a geri döndü. Sarı-kırmızılı takım, deneyimli futbolcunun transferini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. İşte sözleşme detayları...
Galatasaray eski futbolcusu Arda Turan'ı kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı ekip, deneyimli oyuncunun sözleşme detaylarını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:
Profesyonel Futbolcu Arda Turan ile 2020-2021 sezonu için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma gereği Şirketimiz futbolcuya net 4.000.000 TL tutarında sabit transfer ücreti ödeyecektir.
Buna ek olarak, 2020-2021 sezonu içerisinde futbolcu, A Takım'ın UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Süper Lig müsabakalarının toplamının yarısından fazlasında ilk 11'de başlaması halinde, futbolcunun sözleşmesi bir sezon için uzayacaktır. Bu durumda futbolcuya 2021-2022 sezonu için net 5.000.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
- 06.08.2020
- Güncelleme: 06.08.2020 19:30
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray Arda Turan'ı KAP'a bildirdi! İşte sözleşme detayları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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