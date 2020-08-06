Galatasaray Arda Turan'ı KAP'a bildirdi! İşte sözleşme detayları - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
06 Ağustos 2020, Perşembe
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'a bildirdi! İşte sözleşme detayları

Galatasaray Arda Turan'ı KAP'a bildirdi! İşte sözleşme detayları

9 yıl aradan sonra 'a geri döndü. Sarı-kırmızılı takım, deneyimli futbolcunun transferini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na () bildirdi. İşte sözleşme detayları...

eski futbolcusu 'ı kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı ekip, deneyimli oyuncunun sözleşme detaylarını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na () bildirdi.

Galatasaray Arda Turan'ı böyle duyurdu!

Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

Profesyonel Futbolcu Arda Turan ile 2020-2021 sezonu için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma gereği Şirketimiz futbolcuya net 4.000.000 TL tutarında sabit ücreti ödeyecektir.

Buna ek olarak, 2020-2021 sezonu içerisinde futbolcu, A Takım'ın Avrupa Ligi ve Türkiye müsabakalarının toplamının yarısından fazlasında ilk 11'de başlaması halinde, futbolcunun sözleşmesi bir sezon için uzayacaktır. Bu durumda futbolcuya 2021-2022 sezonu için net 5.000.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

  1. 06.08.2020
  2. Güncelleme: 06.08.2020 19:30
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