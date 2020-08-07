Belhanda için yeni umut

Galatasaray'ın en yüksek maliyetli ilk 4 oyuncusu arasında bulunan Younes Belhanda'ya teklifler gelmeye başladı. Faslı futbolcu için İtalya, İspanya ve Arabistan'dan iki takım yöneticisinin Younes Belhanda için bilgi aldığı öğrenildi. Temas kuran takımlara, tecrübeli futbolcunun bonservisinin 5 milyon euro olduğu bildirildi ve bu konuda pazarlıklar yürütüldüğü kaydedildi.