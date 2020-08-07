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07 Ağustos 2020, Cuma
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için yeni umut

Belhanda için yeni umut

'ın en yüksek maliyetli ilk 4 oyuncusu arasında bulunan 'ya teklifler gelmeye başladı. Faslı futbolcu için , ve Arabistan'dan iki takım yöneticisinin Younes Belhanda için bilgi aldığı öğrenildi.

'ın en yüksek maliyetli ilk 4 oyuncusu arasında bulunan 'ya teklifler gelmeye başladı. Faslı futbolcu için , ve Arabistan'dan iki takım yöneticisinin Younes Belhanda için bilgi aldığı öğrenildi. Temas kuran takımlara, tecrübeli futbolcunun bonservisinin 5 milyon euro olduğu bildirildi ve bu konuda pazarlıklar yürütüldüğü kaydedildi.

  1. 7.8.2020
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