Arda Turan'ın sözleşmesindeki detaylara FOTOMAÇ ulaştı!
Galatasaray, eski oyuncusu Arda Turan ile anlaşırken deneyimli futbolcunun sözleşme detayları da KAP'a bildirildi. Açıklamada yer almasa da Arda Turan'ın kontratındaki detaylara FOTOMAÇ ulaştı.
Boş mukaveleye imza attığı belirtilen 33 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı kulüpten yıllık 4 milyon TL (467 bin euro) ücret alacak. KAP açıklamasında yer almasa da tecrübeli futbolcu ayrıca maç başına 100 bin TL kazanacak. Arda'nın sözleşmesinde ayrıca iki tane de başarı bonusu yer aldığı öğrenildi. Galatasaray gelecek yıl lig şampiyonluğuna ulaşırsa 1 milyon TL, Avrupa Ligi kupasını alırsa 2 milyon TL bonus almaya hak kazanacak.
OTOMATİK UZAYACAK
Arda Turan, Galatasaray ile 1+1 yıllık sözleşme imzalarken +1'lik opsiyon performansına göre devreye girecek. Fatih Terim'in yazılı ve sözlü kadroya dahil edilmesini istediği ve kefil olduğu tecrübeli futbolcu, gelecek sezon Galatasaray'ın Avrupa dahil çıkacağı resmi maçların yüzde 51'inde forma giyerse sözleşmesi bir sezon daha uzayacak ve bu kez 5 milyon TL ücret alacak.
- 7.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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