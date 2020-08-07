Arda Turan'ın sözleşmesindeki detaylara FOTOMAÇ ulaştı! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
07 Ağustos 2020, Cuma
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Haberler Galatasaray Arda Turan'ın sözleşmesindeki detaylara FOTOMAÇ ulaştı!

'ın sözleşmesindeki detaylara FOTOMAÇ ulaştı!

Arda Turan'ın sözleşmesindeki detaylara FOTOMAÇ ulaştı!

, eski oyuncusu ile anlaşırken deneyimli futbolcunun sözleşme detayları da 'a bildirildi. Açıklamada yer almasa da Arda Turan'ın kontratındaki detaylara FOTOMAÇ ulaştı.

Boş mukaveleye imza attığı belirtilen 33 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı kulüpten yıllık 4 milyon TL (467 bin euro) ücret alacak. açıklamasında yer almasa da tecrübeli futbolcu ayrıca maç başına 100 bin TL kazanacak. Arda'nın sözleşmesinde ayrıca iki tane de başarı bonusu yer aldığı öğrenildi. gelecek yıl lig şampiyonluğuna ulaşırsa 1 milyon TL, Avrupa Ligi kupasını alırsa 2 milyon TL bonus almaya hak kazanacak.

OTOMATİK UZAYACAK
Arda Turan, Galatasaray ile 1+1 yıllık sözleşme imzalarken +1'lik opsiyon performansına göre devreye girecek. 'in yazılı ve sözlü kadroya dahil edilmesini istediği ve kefil olduğu tecrübeli futbolcu, gelecek sezon Galatasaray'ın Avrupa dahil çıkacağı resmi maçların yüzde 51'inde forma giyerse sözleşmesi bir sezon daha uzayacak ve bu kez 5 milyon TL ücret alacak.

  1. 7.8.2020
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