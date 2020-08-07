Arda Turan'ın sözleşmesindeki detaylara FOTOMAÇ ulaştı!

Boş mukaveleye imza attığı belirtilen 33 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı kulüpten yıllık 4 milyon TL (467 bin euro) ücret alacak. KAP açıklamasında yer almasa da tecrübeli futbolcu ayrıca maç başına 100 bin TL kazanacak. Arda'nın sözleşmesinde ayrıca iki tane de başarı bonusu yer aldığı öğrenildi. Galatasaray gelecek yıl lig şampiyonluğuna ulaşırsa 1 milyon TL, Avrupa Ligi kupasını alırsa 2 milyon TL bonus almaya hak kazanacak.

OTOMATİK UZAYACAK

Arda Turan, Galatasaray ile 1+1 yıllık sözleşme imzalarken +1'lik opsiyon performansına göre devreye girecek. Fatih Terim'in yazılı ve sözlü kadroya dahil edilmesini istediği ve kefil olduğu tecrübeli futbolcu, gelecek sezon Galatasaray'ın Avrupa dahil çıkacağı resmi maçların yüzde 51'inde forma giyerse sözleşmesi bir sezon daha uzayacak ve bu kez 5 milyon TL ücret alacak.