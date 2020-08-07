Galatasaray'a Milan'dan transfer! Teklif yapıldı

Galatasaray'dan Rade Krunic atağı... Takvim'in haberine göre, yeni sezonda Seri ve Lemia ile devam etmesi çok zor görünen sarı- kırmızılılar Milan'da forma giyen orta saha oyuncusu Rade Krunic için İtalyan kulübüne resmi teklifte bulundu. 26 yaşındaki oyuncunun kiralanması için görüşmeler sürüyor.



FATİH TERİM DE ÇOK İSTİYOR

Teknik Direktör Fatih Terim'in Bosna Hersekli oyuncuyu çok beğendiği ve bu nedenle Seri ve Lemia'dan doğacak boşluğu Rade Krunic ile doldurmayı planladığı öğrenildi.

4 YILLIK DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Kulübüyle 4 yıllık sözleşmesi bulunan Bosna Hersekli oyuncu bu sezon Milan'da 18 resmi karşılaşmanın 6'sında ilk 11'de oynarken 1 asist yaptı. Krunic daha önce 4 sezon Empoli'de oynadı.

CİMBOM'A YEŞİL IŞIK YAKTI

Orta sahanın her bölgesinde oynayabilen Bosna Hersekli futbolcunun Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığı öne sürüldü.

MILAN'DA 18 MAÇTA OYNADI

Milan'da bu sezon 18 resmi karşılaşmada forma giyen Rade Krunic performansıyla dikkat çekerken Galatasaray'ı da radarına girmeyi başardı.