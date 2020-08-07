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07 Ağustos 2020, Cuma
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'a 'dan transfer! Teklif yapıldı

Galatasaray'a Milan'dan transfer! Teklif yapıldı

Kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam eden 'dan flaş bir hamle geldi. Sarı-kırmızılı kurmaylar, 'in gözdesi konumunda bulunan için harekete geçti. Hırvat yıldızın bonservisini elinde bulunduran İtalyan devi 'a kiralama teklifi yapıldı.

'dan atağı... Takvim'in haberine göre, yeni sezonda Seri ve Lemia ile devam etmesi çok zor görünen sarı- kırmızılılar 'da forma giyen orta saha oyuncusu Rade Krunic için İtalyan kulübüne resmi teklifte bulundu. 26 yaşındaki oyuncunun kiralanması için görüşmeler sürüyor.

FATİH TERİM DE ÇOK İSTİYOR
Teknik Direktör 'in oyuncuyu çok beğendiği ve bu nedenle Seri ve Lemia'dan doğacak boşluğu Rade Krunic ile doldurmayı planladığı öğrenildi.

4 YILLIK DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
Kulübüyle 4 yıllık sözleşmesi bulunan Bosna Hersekli oyuncu bu sezon Milan'da 18 resmi karşılaşmanın 6'sında ilk 11'de oynarken 1 asist yaptı. Krunic daha önce 4 sezon Empoli'de oynadı.

CİMBOM'A YEŞİL IŞIK YAKTI
Orta sahanın her bölgesinde oynayabilen Bosna Hersekli futbolcunun Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığı öne sürüldü.

MILAN'DA 18 MAÇTA OYNADI
Milan'da bu sezon 18 resmi karşılaşmada forma giyen Rade Krunic performansıyla dikkat çekerken Galatasaray'ı da radarına girmeyi başardı.

  1. 07.08.2020
  2. Güncelleme: 07.08.2020 02:05
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