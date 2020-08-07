Galatasaray'a Milan'dan transfer! Teklif yapıldı
Kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam eden Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi. Sarı-kırmızılı kurmaylar, Fatih Terim'in gözdesi konumunda bulunan Rade Krunic için harekete geçti. Hırvat yıldızın bonservisini elinde bulunduran İtalyan devi Milan'a kiralama teklifi yapıldı.
Galatasaray'dan Rade Krunic atağı... Takvim'in haberine göre, yeni sezonda Seri ve Lemia ile devam etmesi çok zor görünen sarı- kırmızılılar Milan'da forma giyen orta saha oyuncusu Rade Krunic için İtalyan kulübüne resmi teklifte bulundu. 26 yaşındaki oyuncunun kiralanması için görüşmeler sürüyor.
FATİH TERİM DE ÇOK İSTİYOR
Teknik Direktör Fatih Terim'in Bosna Hersekli oyuncuyu çok beğendiği ve bu nedenle Seri ve Lemia'dan doğacak boşluğu Rade Krunic ile doldurmayı planladığı öğrenildi.
4 YILLIK DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
Kulübüyle 4 yıllık sözleşmesi bulunan Bosna Hersekli oyuncu bu sezon Milan'da 18 resmi karşılaşmanın 6'sında ilk 11'de oynarken 1 asist yaptı. Krunic daha önce 4 sezon Empoli'de oynadı.
CİMBOM'A YEŞİL IŞIK YAKTI
Orta sahanın her bölgesinde oynayabilen Bosna Hersekli futbolcunun Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığı öne sürüldü.
MILAN'DA 18 MAÇTA OYNADI
Milan'da bu sezon 18 resmi karşılaşmada forma giyen Rade Krunic performansıyla dikkat çekerken Galatasaray'ı da radarına girmeyi başardı.
- 07.08.2020
- Güncelleme: 07.08.2020 02:05
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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