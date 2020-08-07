Zirveden karar çıktı! 3 yerliye veto
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yönetimle yaptığı görüşmeler sonrasında yerli transferleri için gündemde olan Caner Erkin, Semih Kaya ve Emre Çolak, transferlerinden vazgeçildiği belirtildi.
Fatih Terim'in daha önce üç oyuncuyu da sıcak baktığı ancak yönetim ile yaptığı görüşmeler sonrasında Caner, Semih ve Emre'nin gelişinin rafa kaldırıldığı öğrenildi. Fenerbahçe'ye anlaşan Caner Erkin'den menajerinin tutumundan dolayı vazgeçildiği de ifade edildi.
AHMET ÇALIK'A TAKILDI
Yabancı sınırının geçen sezon olduğu gibi devam edecek olması nedeniyle Galatasaray'da Semih Kaya'nın transferi suya düştü. Daha önce yabancı sınırı geleceği için Çalık'ı isteyen takımların devreden çıkması yüzünden, takımdan ayrılma ihtimali ortadan kalktı. Terim de bu yüzden hem Çalık'ı hem de Semih'i rotasyonda tutmamak için Semih'in transferini veto etti.
- 7.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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