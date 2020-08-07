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07 Ağustos 2020, Cuma
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Haberler Galatasaray Zirveden karar çıktı! 3 yerliye veto

Zirveden karar çıktı! 3 yerliye veto

Zirveden karar çıktı! 3 yerliye veto

'da teknik direktör 'in yönetimle yaptığı görüşmeler sonrasında yerli transferleri için gündemde olan , ve Emre Çolak, transferlerinden vazgeçildiği belirtildi.

'in daha önce üç oyuncuyu da sıcak baktığı ancak yönetim ile yaptığı görüşmeler sonrasında Caner, Semih ve Emre'nin gelişinin rafa kaldırıldığı öğrenildi. 'ye anlaşan 'den menajerinin tutumundan dolayı vazgeçildiği de ifade edildi.

AHMET ÇALIK'A TAKILDI
Yabancı sınırının geçen sezon olduğu gibi devam edecek olması nedeniyle 'da 'nın transferi suya düştü. Daha önce yabancı sınırı geleceği için Çalık'ı isteyen takımların devreden çıkması yüzünden, takımdan ayrılma ihtimali ortadan kalktı. Terim de bu yüzden hem Çalık'ı hem de Semih'i rotasyonda tutmamak için Semih'in transferini veto etti.

  1. 7.8.2020
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