Zirveden karar çıktı! 3 yerliye veto

Fatih Terim'in daha önce üç oyuncuyu da sıcak baktığı ancak yönetim ile yaptığı görüşmeler sonrasında Caner, Semih ve Emre'nin gelişinin rafa kaldırıldığı öğrenildi. Fenerbahçe'ye anlaşan Caner Erkin'den menajerinin tutumundan dolayı vazgeçildiği de ifade edildi.



AHMET ÇALIK'A TAKILDI

Yabancı sınırının geçen sezon olduğu gibi devam edecek olması nedeniyle Galatasaray'da Semih Kaya'nın transferi suya düştü. Daha önce yabancı sınırı geleceği için Çalık'ı isteyen takımların devreden çıkması yüzünden, takımdan ayrılma ihtimali ortadan kalktı. Terim de bu yüzden hem Çalık'ı hem de Semih'i rotasyonda tutmamak için Semih'in transferini veto etti.