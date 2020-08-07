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07 Ağustos 2020, Cuma
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Tangocu genç yıldız 'a!

Tangocu genç yıldız Galatasaray'a!

Arjantin'de ligin bu yıl başlamayacağı iddiaları üzerine dedikodular artmaya devam ediyor. Bu kez de 'ın Godoy Cruz'un genç yıldızı 'yı istediği iddia edildi.

kaynaklı haberlerde ve Genk'in yanı sıra 'ın da sol ayaklı kanat forveti için devrede olduğu belirtildi. Pek çok Arjantinli oyuncu gibi Brunetta'nın da ligin başlamaması durumunda Avrupa'dan gelen teklifleri değerlendirmek istediği bildirildi.

Cruz ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan bu sezon 19 maçta oynarken, 6 gol, 1 asistlik performansı ile dikkat çekti.

  1. 7.8.2020
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