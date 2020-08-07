Tangocu genç yıldız Galatasaray'a!

Belçika kaynaklı haberlerde Boca Juniors ve Genk'in yanı sıra Galatasaray'ın da sol ayaklı kanat forveti için devrede olduğu belirtildi. Pek çok Arjantinli oyuncu gibi Brunetta'nın da ligin başlamaması durumunda Avrupa'dan gelen teklifleri değerlendirmek istediği bildirildi.



Cruz ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Juan Brunetta bu sezon 19 maçta oynarken, 6 gol, 1 asistlik performansı ile dikkat çekti.



