Tangocu genç yıldız Galatasaray'a!
Arjantin'de ligin bu yıl başlamayacağı iddiaları üzerine dedikodular artmaya devam ediyor. Bu kez de Galatasaray'ın Godoy Cruz'un genç yıldızı Juan Brunetta'yı istediği iddia edildi.
Belçika kaynaklı haberlerde Boca Juniors ve Genk'in yanı sıra Galatasaray'ın da sol ayaklı kanat forveti için devrede olduğu belirtildi. Pek çok Arjantinli oyuncu gibi Brunetta'nın da ligin başlamaması durumunda Avrupa'dan gelen teklifleri değerlendirmek istediği bildirildi.
Cruz ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Juan Brunetta bu sezon 19 maçta oynarken, 6 gol, 1 asistlik performansı ile dikkat çekti.
- 7.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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