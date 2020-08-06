Galatasaray gaza bastı! Arda Turan'dan sonra bir bomba daha
Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Önümüzdeki sezon için çalışmalarını son sürat sürdüren Galatasaray, TFF'nin harcama limitlerini açıklanmasıyla harekete geçti. Arda Turan transferini resmen açıklayan sarı kırmızılı ekip, eski yıldızı Bruma’yı da gündemine aldı. İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) verdiği limitle transferde daha rahat hareket etme şansı bulan Galatasaray, eski futbolcusu Bruma konusunda somut adımlar atmaya başladı.
PSV Eindhoven takımında bekleneni veremeyen ve kiralanması gündemde olan futbolcu için devreye giren yönetim, Fatih Terim'in raporu doğrultusunda Hollanda'ya giderek PSV ile detayları görüşecek.
Galatasaray kariyerinde inişli-çıkışlı bir performans sergileyen Bruma, performansıyla taraftarın sempatisini kazanmış ardından da 15 milyon euro karşılığında Leipzig'in yolunu tutmuştu.
SON KARAR PSV'NİN
Bruma'nın Türkiye'ye dönmeyi istediği öğrenilirken, son kararın Hollanda temsilcisinde olduğu kaydedildi.
Gine-Bissau asıllı Portekizli futbolcu, bu sezon ligde 18 maçta forma giyerken 3 gol, 3 asist yaparak takımının attığı 54 golün 6'sına doğrudan katkı sağladı.
- 06.08.2020
- Güncelleme: 06.08.2020 19:52
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray gaza bastı! Arda Turan'dan sonra bir bomba daha haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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