Galatasaray gaza bastı! Arda Turan'dan sonra bir bomba daha - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
06 Ağustos 2020, Perşembe
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Galatasaray gaza bastı! Arda Turan'dan sonra bir bomba daha

Galatasaray gaza bastı! Arda Turan'dan sonra bir bomba daha

Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Önümüzdeki sezon için çalışmalarını son sürat sürdüren Galatasaray, TFF'nin harcama limitlerini açıklanmasıyla harekete geçti. Arda Turan transferini resmen açıklayan sarı kırmızılı ekip, eski yıldızı Bruma’yı da gündemine aldı. İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

'nun (TFF) verdiği limitle transferde daha rahat hareket etme şansı bulan Galatasaray, eski futbolcusu Bruma konusunda somut adımlar atmaya başladı.

PSV Eindhoven takımında bekleneni veremeyen ve kiralanması gündemde olan futbolcu için devreye giren yönetim, 'in raporu doğrultusunda Hollanda'ya giderek PSV ile detayları görüşecek.

Galatasaray kariyerinde inişli-çıkışlı bir performans sergileyen Bruma, performansıyla taraftarın sempatisini kazanmış ardından da 15 milyon euro karşılığında Leipzig'in yolunu tutmuştu.

Galatasaray'a veda eden Bruma'nın Türkiye kariyeri

SON KARAR PSV'NİN

Bruma'nın Türkiye'ye dönmeyi istediği öğrenilirken, son kararın Hollanda temsilcisinde olduğu kaydedildi.

Gine-Bissau asıllı Portekizli futbolcu, bu sezon ligde 18 maçta forma giyerken 3 gol, 3 asist yaparak takımının attığı 54 golün 6'sına doğrudan katkı sağladı.

  1. 06.08.2020
  2. Güncelleme: 06.08.2020 19:52
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