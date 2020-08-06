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06 Ağustos 2020, Perşembe
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anlaşmayı ’a bildirdi!

Galatasaray anlaşmayı KAP’a bildirdi!

Kulübü, ile sponsorluk anlaşması imzalandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na () bildirdi.

ekiplerinden sponsorluk anlaşmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, ile ilk yıl bitiminde beş yıl ve devam etmesi halinde beş yıl daha uzatma opsiyonlu anlaşmaya imza attı.

KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

Şirketimiz ile Capital Sports Media Limited arasında 2020-2021 sezonundan başlamak üzere bir futbol sezonu için maç sırasında 35 dakika olmak üzere saha içi led pano reklamı, iki adet pozisyonda üç boyutlu halı reklamı ve maç öncesi, maç sonrası ve devre arasında olmak üzere toplam 25 dakika scoreboard reklam alanlarının satış hakkı verilmesi hususunda dahil 1.062.000 GBP ücret karşılığında anlaşmaya varılmıştır. Bu anlaşmaya göre ilk yıl bitiminde beş yıl ve devam etmesi halinde beş yıl daha uzatma opsiyonu bulunmaktadır.

  1. 06.08.2020
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