Onyekuru'da şok iddia! Onun kadar para almış
Galatasaray'daki kiralık sözleşmesi sona erdiği için kulübü Monaco'ya dönen Henry Onyekuru ile ilgili çarpıcı bir iddia öne sürüldü. Sarı-kırmızılı takımın, menajere neredeyse Nijeryalı oyuncuya ödediği kadar para verdiği kaydedildi.
Devre arasında Galatasaray'ın Monaco'dan kiraladığı ve ligin bitimine 5 hafta kala sözleşmesi bittiği için takımına geri dönen Onyekuru ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Ajansspor'da yer alan habere göre sarı-kırmızılı kulübün Nijeryalı oyuncuya 6 aylık net ücret 650 bin Euro; menajeri William D'Avila'ya ise net 475 bin Euro ödediği kaydedildi.
95 bin Euro'dan 5 eşit takside bölünen menajer ödemesi oyuncunun ücretinin yüzde 73'üne denk geliyor. Genel uygulamada menajerler yüzde 10 alırken, bu transferde D'Avila'nın kazandığının ise 7 katını bulduğu ifade edildi.
- 06.08.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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