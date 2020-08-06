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06 Ağustos 2020, Perşembe
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'da şok iddia! Onun kadar para almış

Onyekuru'da şok iddia! Onun kadar para almış

'daki kiralık sözleşmesi sona erdiği için kulübü 'ya dönen Henry ile ilgili çarpıcı bir iddia öne sürüldü. Sarı-kırmızılı takımın, menajere neredeyse Nijeryalı oyuncuya ödediği kadar para verdiği kaydedildi.

Devre arasında 'ın 'dan kiraladığı ve ligin bitimine 5 hafta kala sözleşmesi bittiği için takımına geri dönen ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Ajansspor'da yer alan habere göre sarı-kırmızılı kulübün Nijeryalı oyuncuya 6 aylık net ücret 650 bin Euro; menajeri William D'Avila'ya ise net 475 bin Euro ödediği kaydedildi.

95 bin Euro'dan 5 eşit takside bölünen menajer ödemesi oyuncunun ücretinin yüzde 73'üne denk geliyor. Genel uygulamada menajerler yüzde 10 alırken, bu transferde D'Avila'nın kazandığının ise 7 katını bulduğu ifade edildi.

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  1. 06.08.2020
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