Onyekuru'da şok iddia! Onun kadar para almış

Devre arasında Galatasaray'ın Monaco'dan kiraladığı ve ligin bitimine 5 hafta kala sözleşmesi bittiği için takımına geri dönen Onyekuru ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Ajansspor'da yer alan habere göre sarı-kırmızılı kulübün Nijeryalı oyuncuya 6 aylık net ücret 650 bin Euro; menajeri William D'Avila'ya ise net 475 bin Euro ödediği kaydedildi.

95 bin Euro'dan 5 eşit takside bölünen menajer ödemesi oyuncunun ücretinin yüzde 73'üne denk geliyor. Genel uygulamada menajerler yüzde 10 alırken, bu transferde D'Avila'nın kazandığının ise 7 katını bulduğu ifade edildi.