Galatasaray'a müjde! İkisini birden istiyorlar

Transfer döneminin resmen açılmasıyla birlikte, kulüplerde büyük hareketlilik yaşanıyor. Mali açıdan rahatlamak isteyen Galatasaray, maaşı takım ortalamasının üstünde olan Feghouli ve Belhanda'yı gözden çıkardı. Sarı-kırmızılı takımın iki yıldızına sürpriz bir talip çıktı.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)