Galatasaray'a müjde! İkisini birden istiyorlar

Transfer döneminin resmen açılmasıyla birlikte, kulüplerde büyük hareketlilik yaşanıyor. Mali açıdan rahatlamak isteyen Galatasaray, maaşı takım ortalamasının üstünde olan Feghouli ve Belhanda'yı gözden çıkardı. Sarı-kırmızılı takımın iki yıldızına sürpriz bir talip çıktı.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
6 Ağustos 2020 Perşembe 08:57
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Transfer döneminin başlamasıyla birliktei transfer hareketliliği yaşayan kulüplere Galatasaray da eklendi. Sarı-kırmızılı takım son olarak eski futbolcusu Arda Turan'la sözleşme imzaladı.
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TFF'nin kulüplere getirdiği harcama limitini aşmayacak şekilde transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, takımda maaşı yüksek bazı isimlerle de vedalaşmayı planlıyor.
Sarı-kırmızılı takımın satış listesine koyduğu Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli'ye sürpriz bir talip çıktı.
Cezayir ve İtalyan basınında yer alan haberlere göre Sampdoria, Faslı ve Cezayirli yıldızı renklerine bağlamak istiyor.
Haberlerde, Belhanda'nın sözleşmesinin 2021'de sona erecek olmasından dolayı İtalyan ekibinin bu transferi ucuza getirebileceği iddia edildi.