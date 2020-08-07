Al Nasr'ın ödeme planı belli oldu
Maicon'u bu kez bonservisiyle alan Al Nasr'ın ödeme planı belli oldu. Brezilyalı stoperi daha önce Galatasaray'dan 1.7 milyon euro'ya kiralayan Suudi Arabistan kulübü, 1.4 milyon euro daha ödeyecek. İki kulüp arasında yapılan anlaşmaya göre, Al Nasr'ın ödemeyi Eylül ayında yapacak.
Maicon'u bu kez bonservisiyle alan Al Nasr'ın ödeme planı belli oldu. Brezilyalı stoperi daha önce Galatasaray'dan 1.7 milyon euro'ya kiralayan Suudi Arabistan kulübü, 1.4 milyon euro daha ödeyecek. İki kulüp arasında yapılan anlaşmaya göre, Al Nasr'ın ödemeyi Eylül ayında yapacak.
- 7.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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