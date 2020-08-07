Maicon'u bu kez bonservisiyle alan Al Nasr'ın ödeme planı belli oldu. Brezilyalı stoperi daha önce Galatasaray'dan 1.7 milyon euro'ya kiralayan Suudi Arabistan kulübü, 1.4 milyon euro daha ödeyecek. İki kulüp arasında yapılan anlaşmaya göre, Al Nasr'ın ödemeyi Eylül ayında yapacak.