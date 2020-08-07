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07 Ağustos 2020, Cuma
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Al 'ın ödeme planı belli oldu

Al Nasr'ın ödeme planı belli oldu

Maicon'u bu kez bonservisiyle alan Al 'ın ödeme planı belli oldu. Brezilyalı stoperi daha önce 'dan 1.7 milyon euro'ya kiralayan kulübü, 1.4 milyon euro daha ödeyecek. İki kulüp arasında yapılan anlaşmaya göre, 'ın ödemeyi Eylül ayında yapacak.

Maicon'u bu kez bonservisiyle alan Al 'ın ödeme planı belli oldu. Brezilyalı stoperi daha önce 'dan 1.7 milyon euro'ya kiralayan kulübü, 1.4 milyon euro daha ödeyecek. İki kulüp arasında yapılan anlaşmaya göre, 'ın ödemeyi Eylül ayında yapacak.

  1. 7.8.2020
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