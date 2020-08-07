Galatasaray'da iki ayrılık!

Yeni dönemde kadroda düşünülmeyen isimler arasında yer alan Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz'dan kendilerine kulüp bulmaları istendi. İki futbolcuya, önümüzdeki günlerde alacaklarına karşılık bonservisleri verilecek. İki futbolcunun yıllık maliyetleri 14 milyon TL. Sarı-kırmızılı yönetim böylece FFP'e önümüzdeki sezon için 14 milyon TL daha ekleyecek.





