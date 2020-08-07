Galatasaray'da iki ayrılık!
Yeni dönemde kadroda düşünülmeyen isimler arasında yer alan Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz'dan kendilerine kulüp bulmaları istendi.
Yeni dönemde kadroda düşünülmeyen isimler arasında yer alan Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz'dan kendilerine kulüp bulmaları istendi. İki futbolcuya, önümüzdeki günlerde alacaklarına karşılık bonservisleri verilecek. İki futbolcunun yıllık maliyetleri 14 milyon TL. Sarı-kırmızılı yönetim böylece FFP'e önümüzdeki sezon için 14 milyon TL daha ekleyecek.
- 7.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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