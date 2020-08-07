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07 Ağustos 2020, Cuma
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'da iki ayrılık!

Galatasaray'da iki ayrılık!

kadroda düşünülmeyen isimler arasında yer alan ve Jimmy Durmaz'dan kendilerine kulüp bulmaları istendi.

Yeni dönemde kadroda düşünülmeyen isimler arasında yer alan ve Jimmy Durmaz'dan kendilerine kulüp bulmaları istendi. İki futbolcuya, önümüzdeki günlerde alacaklarına karşılık bonservisleri verilecek. İki futbolcunun yıllık maliyetleri 14 milyon TL. Sarı-kırmızılı yönetim böylece FFP'e önümüzdeki sezon için 14 milyon TL daha ekleyecek.



  1. 7.8.2020
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