Son dakika: Galatasaray'a Younes Belhanda'dan rest geldi! "Bir yere gitmeyeceğim" - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
07 Ağustos 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Galatasaray'a rest çekti! O ceza sonrası...

'a Younes 'dan rest geldi! "Bir yere gitmeyeceğim"

Galatasaray'a Younes Belhanda'dan rest geldi! "Bir yere gitmeyeceğim"

'a son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe maçına gördüğü kırmızı kart dolayısıyla Faslı yıldız Younes 'ya ceza kesti ve sonra olanlar oldu. İşte detaylar...

Falcao, Feghouli ve Muslera ile birlikte takımın ve Süper Lig'in en fazla kazanan futbolcusu konumunda olan ile ilgili istenmeyen bir gelişme yaşandı.

23 Şubat'ta oynanan Fenerbahçe karşılaşmasında oyundan atılan ve yönetim tarafından 150 bin Euro para cezası yiyen Younes Belhanda, sarı-kırmızılı kulübe rest çekti.

'da Younes Belhanda krizi giderek tırmanıyor. Cim-Bom gözden çıkardığı Faslı futbolcuya 23 Şubat'ta Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle 150 bin Euro ceza kesti ve faturayı lig biter bitmez futbolcuya gönderdi.

Milliyet'in haberine göre, Belhanda ise kulübün bu adımına "6 ay sonra ceza mı verilir? Beni göndermek için yıldırmaya mı çalışıyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi.

MOBBING UYGULUYORSUNUZ İDDİASI

1 sene daha sözleşmesi bulunan Faslı futbolcu yönetimin kendisine mobbing uyguladığını iddia ederek, reste restle yanıt verdi. Yıldız futbolcu "Bir yere gitmem ya da beni serbest bırakırsınız" diye de ekledi. Ceza yoluyla kendisinin yola getirilmek istendiğini savunan Belhanda, görüşme halinde olduğu kulüplere "Biraz bekleyin. Bu işi çözmeden ayrılmayacağım" dedi.

Yıllık maliyeti bonuslar hariç 3 milyon 350 bin Euro olan Belhanda'dan 4-5 milyon Euro bonservis bekleyen sarı-kırmızılılar bu sayede yeni transferler için kaynak yaratmak istiyor.

  1. 07.08.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray'a Younes Belhanda'dan rest geldi! "Bir yere gitmeyeceğim" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA