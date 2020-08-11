Dünya yıldızı o teklifi reddetti! Galatasaray...

Süper Lig'in bitmesinin ardından yeni sezon çalışmalarına başlayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Orta sahaya mutlaka takviye yapmayı isteyen sarı-kırmızılı ekibin radarına Alman yıldız Mario Götze girmişti. Borussia Dortmund ile kontratı sona eren 28 yaşındaki oyuncu için yeni bir iddia gündeme geldi. Mario Götze, o kulübün teklifini, Avrupa'da oynamak istediği için reddetti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

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