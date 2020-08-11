Dünya yıldızı o teklifi reddetti! Galatasaray... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Ağustos 2020, Salı
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Dünya yıldızı o teklifi reddetti! Galatasaray...

Süper Lig'in bitmesinin ardından yeni sezon çalışmalarına başlayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Orta sahaya mutlaka takviye yapmayı isteyen sarı-kırmızılı ekibin radarına Alman yıldız Mario Götze girmişti. Borussia Dortmund ile kontratı sona eren 28 yaşındaki oyuncu için yeni bir iddia gündeme geldi. Mario Götze, o kulübün teklifini, Avrupa'da oynamak istediği için reddetti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER

11 Ağustos 2020 Salı 16:39 Güncelleme: 11.08.2020 16:51
Dünya yıldızı o teklifi reddetti! Galatasaray...

Önümüzdeki sezon şampiyonluk hedefleri doğrultusunda Galatasaray transfer çalışmalarını hızla sürdürüyor.

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Dünya yıldızı o teklifi reddetti! Galatasaray...

Arda Turan ve Oğulcan Çağlayan transferini resmen duyuran Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı.

Dünya yıldızı o teklifi reddetti! Galatasaray...

Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona erdikten sonra sarı kırmızılı kulübün radarına giren dünya yıldızı Mario Götze, teklifi kabul etmedi.

Dünya yıldızı o teklifi reddetti! Galatasaray...

BECKHAM'I REDETTİ

Bild'in haberine göre; Mario Götze, David Beckham'ın takımı Inter Miami'nin teklifini, Avrupa'da oynamak istediği için reddetti.

Dünya yıldızı o teklifi reddetti! Galatasaray...

TEKLİF 7 MİLYON DOLAR

Inter Miami'nin yıldız oyuncuya teklifi ise yıllık 7 milyon dolar...

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