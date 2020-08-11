Dünya yıldızı o teklifi reddetti! Galatasaray...

Süper Lig'in bitmesinin ardından yeni sezon çalışmalarına başlayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Orta sahaya mutlaka takviye yapmayı isteyen sarı-kırmızılı ekibin radarına Alman yıldız Mario Götze girmişti. Borussia Dortmund ile kontratı sona eren 28 yaşındaki oyuncu için yeni bir iddia gündeme geldi. Mario Götze, o kulübün teklifini, Avrupa'da oynamak istediği için reddetti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER
11 Ağustos 2020 Salı 16:39
Güncelleme: 11.08.2020 16:51
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Önümüzdeki sezon şampiyonluk hedefleri doğrultusunda Galatasaray transfer çalışmalarını hızla sürdürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Arda Turan ve Oğulcan Çağlayan transferini resmen duyuran Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı.
Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona erdikten sonra sarı kırmızılı kulübün radarına giren dünya yıldızı Mario Götze, teklifi kabul etmedi.
BECKHAM'I REDETTİ
Bild'in haberine göre; Mario Götze, David Beckham'ın takımı Inter Miami'nin teklifini, Avrupa'da oynamak istediği için reddetti.
TEKLİF 7 MİLYON DOLAR
Inter Miami'nin yıldız oyuncuya teklifi ise yıllık 7 milyon dolar...