Son dakika: Fatih Terim'den sürpriz transfer tercihi! Karagümrüklü Alassane Ndao... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
02 Ağustos 2020, Pazar
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Haberler Galatasaray Fatih Terim'den sürpriz transfer! Karagümrüklü yıldız...

'den sürpriz tercihi! Karagümrüklü ...

Fatih Terim'den sürpriz transfer tercihi! Karagümrüklü Alassane Ndao...

'da son dakika haberi... Gelecek sezonun transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden sarı kırmızılılarda sürpriz bir isim gündeme geldi. Buna göre Galatasaray Teknik Direktörü , Fatih Karagümrük'te forma giyen için transfer yoklamasına başladı. İşte detaylar...

, gelecek sezon için çalışmalarını başlattı.

Sarı - kırmızılılar, Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük'ün orta sahadaki yıldızlarından için girişimde bulundu.

Takvim'in haberine göre, 23 yaşındaki Senegalli oyuncuyu Teknik Direktör 'in çok beğendiği bildirildi.

Aslan, genç yıldız için transfer şartlarını öğrenecek. Bu sezon Karagümrük ile 19 resmi maça çıkan Senegalli futbolcu, 3 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.

  1. 02.08.2020
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