Fatih Terim'den sürpriz transfer tercihi! Karagümrüklü Alassane Ndao...

Galatasaray, gelecek sezon için transfer çalışmalarını başlattı.

Sarı - kırmızılılar, Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük'ün orta sahadaki yıldızlarından Alassane Ndao için girişimde bulundu.

Takvim'in haberine göre, 23 yaşındaki Senegalli oyuncuyu Teknik Direktör Fatih Terim'in çok beğendiği bildirildi.

Aslan, genç yıldız için transfer şartlarını öğrenecek. Bu sezon Karagümrük ile 19 resmi maça çıkan Senegalli futbolcu, 3 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.