Fatih Terim'den sürpriz transfer tercihi! Karagümrüklü Alassane Ndao...
Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Gelecek sezonun transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden sarı kırmızılılarda sürpriz bir isim gündeme geldi. Buna göre Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fatih Karagümrük'te forma giyen Alassane Ndao için transfer yoklamasına başladı. İşte detaylar...
Galatasaray, gelecek sezon için transfer çalışmalarını başlattı.
Sarı - kırmızılılar, Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük'ün orta sahadaki yıldızlarından Alassane Ndao için girişimde bulundu.
Takvim'in haberine göre, 23 yaşındaki Senegalli oyuncuyu Teknik Direktör Fatih Terim'in çok beğendiği bildirildi.
Aslan, genç yıldız için transfer şartlarını öğrenecek. Bu sezon Karagümrük ile 19 resmi maça çıkan Senegalli futbolcu, 3 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.
- 02.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fatih Terim'den sürpriz transfer tercihi! Karagümrüklü Alassane Ndao... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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