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29 Temmuz 2020, Çarşamba
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10 numara yarışı

10 numara yarışı

'nın gelecek vadeden 50 genç oyuncu listesinde ikinci sırada yer verdiği , ve 'ın radarına girdi.

'nın gelecek vadeden 50 genç oyuncu listesinde ikinci sırada yer verdiği , ve 'ın radarına girdi. Bir yıl daha sözleşmesi olan 22 yaşındaki on numara için kulübünün, bonservisin yanında gelecek satıştan pay da istediği ifade edildi. İki kulübün transfer etmek için yarıştığı kaydedildi.
  1. 29.7.2020
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