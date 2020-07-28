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28 Temmuz 2020, Salı
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piyangosu

Luyindama piyangosu

Luyındama da gidenler arasına dahil olacak gibi… stoper için 'un 12 milyon euro bonservisi gözden çıkardığı öğrenildi.

Luyındama da gidenler arasına dahil olacak gibi… stoper için 'un 12 milyon euro bonservisi gözden çıkardığı öğrenildi. Sıcak para arayan ve bu nedenle 'nın gidişine onay vermeyi planlayan yönetimin, ekibi ile görüşmeleri büyük bir gizlilik içinde sürdürdüğü bildirildi. Bu transferin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor. Öte yandan iki İngiliz kulübünün daha yıldızı istediği haberleri de geliyor.
  1. 28.7.2020
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