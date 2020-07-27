Trezeguet'den Galatasaray'a kötü haber! Karar değiştirdiler
Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da Mahmoud Trezeguet ismi ön plana çıkmıştı. Yıldız futbolcuyu kiralamak isteyen sarı-kırmızılılara kötü haber geldi. Aston Villa, İngiltere Premier Lig'de kümede kalmasının ardından Mısırlı kanat oyuncunu kiralamaktan vazgeçti ve 10 milyon euro bonservis bedeli belirledi.
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in transfer gözdesinde bulunan Trezeguet'den kötü haber geldi. Henry Onyekuru'nun kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından Monaco'ya dönüşü sonrası sarı-kırmızılı takımda sol kanat mevkisi için arayışlar başlamıştı. Terim bu mevki için Aston Villa'nın yıldız futbolcusu Mahmoud Trezeguet'i listenin başına almıştı. Yeni sezon öncesi takımda büyük bir değişim yaşamaya hazırlanan Galatasaray, mali durumun iyi durumda olmaması nedeniyle bonservissiz ve kiralık oyunculara yöneldi. Trezeguet'i kiralamak için düğmeye basan sarı-kırmızılı kurmaylar Aston Villa'nın karar değiştirmesi sonrası geri adım attı.
KÜMEDE KALINCA KİRALAMAKTAN VAZGEÇTİLER!
BeIN Sports'un haberine göre, İngiltere Premier Lig'de son haftaya kadar düşme korkusu yaşayan Aston Villa, son maçta West Ham'la 1-1 berabere kalarak Premier Lig'de tutunmayı başardı. Ada ekibi ligde kalmayı başarınca Trezeguet'i kiralamaktan vazgeçti ve 10 milyon euroluk bonservis bedeli belirledi.
- 27.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Trezeguet'den Galatasaray'a kötü haber! Karar değiştirdiler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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