Trezeguet'den Galatasaray'a kötü haber! Karar değiştirdiler - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
27 Temmuz 2020, Pazartesi
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Haberler Galatasaray Terim'in gözdesinden kötü haber! Karar değiştirdiler

Trezeguet'den 'a kötü haber! Karar değiştirdiler

Trezeguet'den Galatasaray'a kötü haber! Karar değiştirdiler

çalışmalarına devam eden 'da ismi ön plana çıkmıştı. Yıldız futbolcuyu kiralamak isteyen sarı-kırmızılılara kötü haber geldi. , İngiltere 'de kümede kalmasının ardından Mısırlı kanat oyuncunu kiralamaktan vazgeçti ve 10 milyon euro bonservis bedeli belirledi.

teknik direktörü 'in gözdesinde bulunan Trezeguet'den kötü haber geldi. Henry Onyekuru'nun kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından Monaco'ya dönüşü sonrası sarı-kırmızılı takımda sol kanat mevkisi için arayışlar başlamıştı. Terim bu mevki için 'nın yıldız futbolcusu 'i listenin başına almıştı. Yeni sezon öncesi takımda büyük bir değişim yaşamaya hazırlanan Galatasaray, mali durumun iyi durumda olmaması nedeniyle bonservissiz ve kiralık oyunculara yöneldi. Trezeguet'i kiralamak için düğmeye basan sarı-kırmızılı kurmaylar Aston Villa'nın karar değiştirmesi sonrası geri adım attı.

KÜMEDE KALINCA KİRALAMAKTAN VAZGEÇTİLER!
BeIN Sports'un haberine göre, İngiltere 'de son haftaya kadar düşme korkusu yaşayan Aston Villa, son maçta West Ham'la 1-1 berabere kalarak Premier Lig'de tutunmayı başardı. Ada ekibi ligde kalmayı başarınca Trezeguet'i kiralamaktan vazgeçti ve 10 milyon euroluk bonservis bedeli belirledi.

  1. 27.07.2020
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