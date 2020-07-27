Trezeguet'den Galatasaray'a kötü haber! Karar değiştirdiler

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in transfer gözdesinde bulunan Trezeguet'den kötü haber geldi. Henry Onyekuru'nun kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından Monaco'ya dönüşü sonrası sarı-kırmızılı takımda sol kanat mevkisi için arayışlar başlamıştı. Terim bu mevki için Aston Villa'nın yıldız futbolcusu Mahmoud Trezeguet'i listenin başına almıştı. Yeni sezon öncesi takımda büyük bir değişim yaşamaya hazırlanan Galatasaray, mali durumun iyi durumda olmaması nedeniyle bonservissiz ve kiralık oyunculara yöneldi. Trezeguet'i kiralamak için düğmeye basan sarı-kırmızılı kurmaylar Aston Villa'nın karar değiştirmesi sonrası geri adım attı.

KÜMEDE KALINCA KİRALAMAKTAN VAZGEÇTİLER!

BeIN Sports'un haberine göre, İngiltere Premier Lig'de son haftaya kadar düşme korkusu yaşayan Aston Villa, son maçta West Ham'la 1-1 berabere kalarak Premier Lig'de tutunmayı başardı. Ada ekibi ligde kalmayı başarınca Trezeguet'i kiralamaktan vazgeçti ve 10 milyon euroluk bonservis bedeli belirledi.