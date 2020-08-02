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Galatasaray yönetiminden çok kritik hamle! Tam 60 milyon...
Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, kısa süre içerisinde yaptığı büyük çalışmaları sonucunda dev bir kaynak yaratırken, tam 60 milyonluk ödemeyi bankaya yatırarak geleceğini kurtardı! İşte detaylar...
2 Ağustos 2020 Pazar 10:28
Güncelleme: 02.08.2020 11:13
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Pandemi nedeniyle tüm kulüpler gibi gelirlerinde büyük düşüş yaşayan Galatasaray, önemli bir eşiği geçti ve 'oh' dedi.
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Yönetim oyuncu alacakları ve bonservis taksitleri dururken transfere para harcanmasının kısa sürede Galatasaray için sorun yaratabileceği görüşünde birleşirken hem sponsorluk anlaşmaları hem de bankalar ile yapılan uzun görüşmeler sonrasında Galatasaray önemli bir kaynak yarattı.
Sarı kırmızılılar yoğun mesai sonrasında 7.2 milyon Euro'luk (yaklaşık 60 milyon TL) kaynak yaratırken bu para futbolcuların maaş ödemelerinde ve bonservis taksitlerinde kullanıldı.
HERKES İMZALADI
2019-20 sezonu için futbolcuların alacaklarının önemli bir kısmı yatırılırken UEFA'nın çok titiz yaklaştığı borçsuzluk kağıdı ile ilgili de sıkıntı ortadan kaldırıldı.
Sarı kırmızılı yönetim attığı bu adım sonrasında kulübe ihtarname çeken Sofianne Feghouli de dahil olmak üzere yabancı ve yerli futbolcuların tamamı borçsuzluk kağıdına imzayı attı.