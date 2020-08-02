Cimbom'da karar zamanı! Lung mu? Beto mu?
Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle önümüzdeki sezonun ilk yarısını kaçıracak olan Muslera’nın yerine gelecek kaleci yine Süper Lig’den tanıdık bir isim olacak. Terim'in isteği doğrultusunda Kayserili Lung ile Göztepeli Beto'dan birisi ile hafta içinde sözleşme imzalanacak.
Muslera'nın sakatlanması sonrasında büyük bir güç kaybına uğrayan ve belki de muhtemel bir şampiyonluktan olan Galatasaray, yeni sezonda kalesini kimin koruyacağını birkaç gün içinde açıklayacak. Aslan'ın kalesini yine Süper Lig'den tanıdık bir ismin koruması kesin gibi.
Takvim'in haberine göre, Sarı-kırmızılı yönetim Kayseri ile sözleşmesi biten Rumen kaleci Silviu Lung ile yine Göztepe ile sözleşmesi sona eren Beto'dan birisini bu hafta içinde yeni file bekçisi olarak ilan edecek.
TERİM'İN TERCİHİ BEKLENİYOR
Her iki kaleci ile görüşmelerin tamamlandığı ve teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda bu iki isimden birisi ile sözleşme imzalanacağı ifade edildi. Sözleşme 1+1 yıllık olacak.
MUSLERA 2. YARIDA SAHADA OLACAK
Galatasaray yönetimi Fernando Muslara'nın önümüzdeki sezonun 2. yarısında takıma döneceği öngörüsünde bulunarak kaleci mevkisi için pahalı bir transferden kaçınma kararı almıştı.
- 02.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Cimbom'da karar zamanı! Lung mu? Beto mu? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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