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02 Ağustos 2020, Pazar
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Cimbom'da karar zamanı! Lung mu? Beto mu?

Cimbom'da karar zamanı! Lung mu? Beto mu?

'da sakatlığı nedeniyle önümüzdeki sezonun ilk yarısını kaçıracak olan Muslera’nın yerine gelecek kaleci yine ’den tanıdık bir isim olacak. Terim'in isteği doğrultusunda Kayserili Lung ile Göztepeli Beto'dan birisi ile hafta içinde sözleşme imzalanacak.

Muslera'nın sakatlanması sonrasında büyük bir güç kaybına uğrayan ve belki de muhtemel bir şampiyonluktan olan Galatasaray, yeni sezonda kalesini kimin koruyacağını birkaç gün içinde açıklayacak. Aslan'ın kalesini yine 'den tanıdık bir ismin koruması kesin gibi.

Takvim'in haberine göre, Sarı-kırmızılı yönetim ile sözleşmesi biten Rumen kaleci Silviu Lung ile yine Göztepe ile sözleşmesi sona eren Beto'dan birisini bu hafta içinde yeni file bekçisi olarak ilan edecek.

TERİM'İN TERCİHİ BEKLENİYOR
Her iki kaleci ile görüşmelerin tamamlandığı ve teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda bu iki isimden birisi ile sözleşme imzalanacağı ifade edildi. Sözleşme 1+1 yıllık olacak.

MUSLERA 2. YARIDA SAHADA OLACAK
yönetimi Fernando Muslara'nın önümüzdeki sezonun 2. yarısında takıma döneceği öngörüsünde bulunarak kaleci mevkisi için pahalı bir transferden kaçınma kararı almıştı.

  1. 02.08.2020
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