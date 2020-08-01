Kaan Ayhan Sassuolo haberlerini doğruladı
İsmi Galatasaray'la da anılan milli futbolcu Kaan Ayhan, İtalya Serie A ekibi Sassuolo ile anlaştığını açıkladı. Yıldız stoper, yaptığı açıklamada, "Serbest kalma maddemi kullandım ve şu an İtalya'da yeni kulübümde birlikteyim" ifadesini kullandı.
Takımı Fortuna Düsseldorf'un Bundesliga'da küme düşmesinin ardından transferin gözdesi haline gelen ve ismi Galatasaray'la da anılan Kaan Ayhan, yeni durağını resmen açıkladı.
Sassuolo ile anlaştığını doğrulayan 25 yaşındaki savunma oyuncusu, Alman Bild gazetesine verdiği demeçte şu ifadelere yer verdi:
"SERBEST KALMA MADDEMİ KULLANDIM"
"Serbest kalma maddemi kullandım ve şu an İtalya'da yeni kulübümde birlikteyim. Önümüzdeki birkaç gün içinde daha fazla bilgi açıklanacak. Harika dört yıl için Fortuna'ya teşekkür ediyorum.".
Sassuolo'nun, Kaan Ayhan'ın 2.5 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyerek transferi noktaladığı belirtildi.
- 01.08.2020
- Güncelleme: 01.08.2020 19:07
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Kaan Ayhan Sassuolo haberlerini doğruladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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