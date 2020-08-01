Kaan Ayhan Sassuolo haberlerini doğruladı

Takımı Fortuna Düsseldorf'un Bundesliga'da küme düşmesinin ardından transferin gözdesi haline gelen ve ismi Galatasaray'la da anılan Kaan Ayhan, yeni durağını resmen açıkladı.

Sassuolo ile anlaştığını doğrulayan 25 yaşındaki savunma oyuncusu, Alman Bild gazetesine verdiği demeçte şu ifadelere yer verdi:

"SERBEST KALMA MADDEMİ KULLANDIM"

"Serbest kalma maddemi kullandım ve şu an İtalya'da yeni kulübümde birlikteyim. Önümüzdeki birkaç gün içinde daha fazla bilgi açıklanacak. Harika dört yıl için Fortuna'ya teşekkür ediyorum.".

Sassuolo'nun, Kaan Ayhan'ın 2.5 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyerek transferi noktaladığı belirtildi.