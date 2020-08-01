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01 Ağustos 2020, Cumartesi
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Haberler İtalya Serie A Sassuolo'yla anlaştı mı? Resmen açıkladı!

Sassuolo haberlerini doğruladı

Kaan Ayhan Sassuolo haberlerini doğruladı

İsmi 'la da anılan milli futbolcu , Serie A ekibi Sassuolo ile anlaştığını açıkladı. Yıldız stoper, yaptığı açıklamada, "Serbest kalma maddemi kullandım ve şu an İtalya'da yeni kulübümde birlikteyim" ifadesini kullandı.

Takımı 'un Bundesliga'da küme düşmesinin ardından transferin gözdesi haline gelen ve ismi 'la da anılan , yeni durağını resmen açıkladı.

Sassuolo ile anlaştığını doğrulayan 25 yaşındaki savunma oyuncusu, Alman Bild gazetesine verdiği demeçte şu ifadelere yer verdi:

"SERBEST KALMA MADDEMİ KULLANDIM"

"Serbest kalma maddemi kullandım ve şu an 'da yeni kulübümde birlikteyim. Önümüzdeki birkaç gün içinde daha fazla bilgi açıklanacak. Harika dört yıl için Fortuna'ya teşekkür ediyorum.".

Sassuolo'nun, Kaan Ayhan'ın 2.5 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyerek transferi noktaladığı belirtildi.

  1. 01.08.2020
  2. Güncelleme: 01.08.2020 19:07
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