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01 Ağustos 2020, Cumartesi
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dakika: transferini KAP'a bildirdi

Son dakika: Galatasaray Maicon transferini KAP'a bildirdi

dakika haberine göre; Kulübü, 'un Al Nassr'a 1.43 milyon Euro'ya satıldığını açıkladı.

, Brezilyalı futbolcu Pereira Roque'yi 1 milyon 430 bin avro bonservis bedeliyle 1,5 sezondur kiralık oynadığı Suudi Arabistan'ın Al-Nassr Kulübüne verdi.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Maicon Pereira Roque için Al-Nassr Saudi Club ile net 1 milyon 430 bin Euro transfer bedeli karşılığında anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Sarı-kırmızılı takıma 2017-2018 sezonunda transfer olan ve 2 sezon forma giyen Brezilyalı savunma oyuncusu, 57 resmi karşılaşmada Galatasaray adına 6 gol kaydetti.

Bu arada Galatasaray'ın internet sitesinde yer alan teşekkür mesajında da "2018-2019 sezonu ara transfer döneminde Al-Nassr Saudi'ye kiralanan ve kariyerine bu kulüpte devam edecek olan Maicon Pereira Roque'ye Galatasaray'ımıza verdiği katkılardan ötürü teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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