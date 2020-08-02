Galatasaray'dan orta saha hamlesi! Falcao için geliyor

Galatasaray'da Falcao gidecek gibi durmuyor. Tam aksine sarı-kırmızılı takıma daha fazla Kolombiyalı oyuncu gelecek gibi... Özellikle Falcao'nun Galatasaray'a gelmesinden sonra pek çok Kolombiyalı oyuncu onunla forma giymek için menajerleri aracılığıyla sarı-kırmızılılara mesaj göndermeye başladı. Yönetim ise sezonu Zaragoza'da kiralık olarak geçiren Luis Suarez'den sonra Premier Lig'de küme düşen Bournemouth'un ön liberosu Jefferson Lerma için de temas kurdu.



MALİYET HESABI

Suarez için Diagne'nin durumunu bekleyen sarı-kırmızılılar Lerma içinse Bournemouth'a kiralama teklifi yaptı. Fulham'ın küme düşmesiyle Seri'yi çok uygun şartlarda kadrosuna katan sarı-kırmızılıların Bournemouth'un 28 milyon euro'ya aldığı Lerma'yı da yine benzer şartlarda kiralamak için görüşmelere devam ediyor. Küme düşen Bournemouth yıllık masrafından kurtulmak için Lerma'yı kiralamaya sıcak bakıyor. 25 yaşındaki futbolcuyu, Galatasaray'a gelmeye ikna edeninse Falcao olduğu belirtiliyor.



FARK 1 MİLYON EURO

Galatasaray yönetimi, İngiliz kulübüyle masaya oturdu. Gelen bilgilere göre Galatasaray, Kolombiyalı yıldızı 1 yıllığına kiralamak istediğini bildirdi ve 1.5 milyon euro teklif etti. Bournemouth'un ise 2.5 milyon euro istediği ve pazarlıkların devam ettiği belirtiliyor.



Lemina ve Seri'nin kiralık anlaşmaları sona ererken Selçuk İnan da kariyerine nokta koydu. Galatasaray bu nedenle orta saha arayışlarını hızlandırırken kısa süre içinde Lerma ile anlaşılması bekleniyor.



GEMİLERİ YAKTI

Jefferson Lerma'nın menajeri Javiet Abad, "Jefferson için bazı görüşmeler yapıyoruz. Championship'te oynamayı düşünmüyor" diyerek Galatasaray için yeşil ışık yaktı.



PERFORMANS:



MAÇ: 207

GOL: 10

ASİST: 10



GÜÇLÜ YÖNLERİ



HAVA TOPU

KONSANTRASYON

TOP KAPMA



LERMA'NIN OYUN SİTİLİ



UZAKTAN ŞUT ÇEKMEYI SEVER

İSABETLI UZUN TOPLAR ATAR

MÜCADELEYE GIRMEKTEN ÇEKINMEZ

POZİSYON ALMA YETİSİ GÜÇLÜ



33

Galatasaray'ın gündeminde yer alan Jefferson Lerma bu sezon Premier Lig'de 33 maça çıktı.