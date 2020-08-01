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01 Ağustos 2020, Cumartesi
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Efsane Hagi unutulmadı

Efsane Hagi unutulmadı

, art arda 4 sezon şampiyonluğu getiren, Kupası'nın mimarlarından 'yi unutmadı.

Sarı-kırmızılılar, art arta 4 sezon şampiyonluğu getiren, Kupası'nın mimarlarından 'yi unutmadı. Resmi siteden, efsane ismin 24 yıl önce Aslan'a attığı imza anları paylaşıldı. Altına "Karpatların Maradona'sı. Comandante, büyük usta, efsanemiz Gheorghe Hagi 24 yıl önce kendisini Galatasaraylı yapan imzayı atarak unutulmayacak bir serüvenin ilk adımını attı" denildi.
  1. 1.8.2020
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