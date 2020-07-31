Bandırmaspor'un Galatasaray'dan kiraladığı Ferhan Evren kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor?

Bandırmaspor, gelecek sezona iddialı bir kadro kurarak giriş yapmayı planlıyor. Galatasaray'ın gelecek vadeden futbolcusu Ferhan Evren Bandırmaspor'a kiralık olarak transfer oldu.

1 Ekim 2000 doğumlu olan Ferhan Evren Galatasaray alt yapısından yetişen yıldız adaylarından biri. Ön libero olan Ferhan aynı zamanda sol ön ve sağ bekte de görev yapabiliyor. Ferhan Evren 2019-2020 sezonunu Afjet Afyonspor'da kiralık olarak geçirdi. Genç futbolcu 22 maçta 2 gol kaydetti. Gökay Güney ile birlikte Bandırmaspor'a kiralık olarak gönderildi.