Bandırmaspor'un Galatasaray'dan kiraladığı Ferhan Evren kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor?
Bandırmaspor, Galatasaray'ın gelecek vadeden futbolcusu Ferhan Evreni kiralık olarak kadrosuna kattı. Ferhan Evren'in yaşamı, kariyeri, yaşı ve oynadığı pozisyon merak konusu oldu. Peki, Ferhan Evren kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor?
Bandırmaspor, gelecek sezona iddialı bir kadro kurarak giriş yapmayı planlıyor. Galatasaray'ın gelecek vadeden futbolcusu Ferhan Evren Bandırmaspor'a kiralık olarak transfer oldu.
1 Ekim 2000 doğumlu olan Ferhan Evren Galatasaray alt yapısından yetişen yıldız adaylarından biri. Ön libero olan Ferhan aynı zamanda sol ön ve sağ bekte de görev yapabiliyor. Ferhan Evren 2019-2020 sezonunu Afjet Afyonspor'da kiralık olarak geçirdi. Genç futbolcu 22 maçta 2 gol kaydetti. Gökay Güney ile birlikte Bandırmaspor'a kiralık olarak gönderildi.
- 31.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Bandırmaspor'un Galatasaray'dan kiraladığı Ferhan Evren kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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