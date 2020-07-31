Bandırmaspor'un Galatasaray'dan kiraladığı Ferhan Evren kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor? - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
31 Temmuz 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Ferhan Evren kimdir?

'un 'dan kiraladığı kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor?

Bandırmaspor'un Galatasaray'dan kiraladığı Ferhan Evren kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor?

, 'ın gelecek vadeden futbolcusu Ferhan Evreni kiralık olarak kadrosuna kattı. 'in yaşamı, kariyeri, yaşı ve oynadığı pozisyon merak konusu oldu. Peki, Ferhan Evren kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor?

, gelecek sezona iddialı bir kadro kurarak giriş yapmayı planlıyor. 'ın gelecek vadeden futbolcusu Bandırmaspor'a kiralık olarak transfer oldu.

1 Ekim 2000 doğumlu olan Ferhan Evren Galatasaray alt yapısından yetişen yıldız adaylarından biri. Ön libero olan Ferhan aynı zamanda sol ön ve sağ bekte de görev yapabiliyor. Ferhan Evren 2019-2020 sezonunu Afjet Afyonspor'da kiralık olarak geçirdi. Genç futbolcu 22 maçta 2 gol kaydetti. Gökay Güney ile birlikte Bandırmaspor'a kiralık olarak gönderildi.

  1. 31.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bandırmaspor'un Galatasaray'dan kiraladığı Ferhan Evren kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA