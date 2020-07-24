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24 Temmuz 2020, Cuma
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"Sehic’i istiyorlar"

"Sehic’i istiyorlar"

, ve 'ın Boşnak kaleci 'e talip olduğunu söyledi. Radyospor'da 'a konuşan Öğer, "Onun takımda kalmasını isterim ancak Galatasaray'dan ve Beşiktaş'tan teklif aldığını biliyorum. Bunu bana kendisi söyledi" diye konuştu.

Erzurumspor Antrenörü Zafer Öğer, ve 'ın Boşnak kaleci 'e talip olduğunu söyledi. Radyospor'da 'a konuşan Öğer, "Onun takımda kalmasını isterim ancak Galatasaray'dan ve Beşiktaş'tan teklif aldığını biliyorum. Bunu bana kendisi söyledi" diye konuştu.

  1. 24.7.2020
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