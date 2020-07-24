"Sehic’i istiyorlar"

Erzurumspor Antrenörü Zafer Öğer, Beşiktaş ve Galatasaray'ın Boşnak kaleci İbrahim Sehic'e talip olduğunu söyledi. Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan Öğer, "Onun takımda kalmasını isterim ancak Galatasaray'dan ve Beşiktaş'tan teklif aldığını biliyorum. Bunu bana kendisi söyledi" diye konuştu.