Fatih Terim'den Emre Çolak'a veto!
Deportivo La Coruna ile yollarını ayıran milli futbolcu Emre Çolak, eski takımı Galatasaray'a transfer sinyalleri vermişti ancak deneyimli teknik adam Fatih Terim'den bu transfere onay çıkmadığı belirtildi.
Galatasaray'da Emre Çolak'ın takıma geri dönmesine Fatih Terim'den olumsuz cevap geldiği öğrenildi.
İspanyol ekibi Deportivo ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan milli futbolcunun menajeri aracığıyla Galatasaray'a haber yolladığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Emre Çolak boş sözleşmeye imza atacağını söylemesine rağmen yönetimin Fatih Terim'i ikna edemediği ortaya çıktı. Takvim'in haberine göre tecrübeli hocanın yönetimle yaptığı değerlendirmede, "Emre Çolak iyi bir oyuncu ama kafamdaki oyun kurgusunda düşünmüyorum" dediği öne sürüldü.
- 17.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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