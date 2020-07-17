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17 Temmuz 2020, Cuma
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Haberler Galatasaray Terim veto etti! "İyi bir oyuncu ama..."

'den 'a veto!

Fatih Terim'den Emre Çolak'a veto!

ile yollarını ayıran milli futbolcu , eski takımı 'a sinyalleri vermişti ancak deneyimli teknik adam 'den bu transfere onay çıkmadığı belirtildi.

'da 'ın takıma geri dönmesine 'den olumsuz cevap geldiği öğrenildi.

İspanyol ekibi Deportivo ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan milli futbolcunun menajeri aracığıyla Galatasaray'a haber yolladığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Emre Çolak boş sözleşmeye imza atacağını söylemesine rağmen yönetimin Fatih Terim'i ikna edemediği ortaya çıktı. Takvim'in haberine göre tecrübeli hocanın yönetimle yaptığı değerlendirmede, "Emre Çolak iyi bir oyuncu ama kafamdaki oyun kurgusunda düşünmüyorum" dediği öne sürüldü.


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  1. 17.07.2020
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