Galatasaray tam 7 maçtır kazanamıyor!
Süper Lig'de Trabzonspor mağlubiyetinin ardından 31. haftada Alanyaspor'a da 4-1 kaybeden Galatasaray, 7 maçtır galibiyet yüzü göremiyor.
Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Alanyaspor'a 4-1 mağlup oldu.
Galatasaray, 1 Mart'ta 3-0 kazandığı Gençlerbirliği karşılaşmasından sonra çıktığı. 7 lig maçında Sivasspor,Beşiktaş, Gaziantep Fk, ve Başakşehir ile berabere kaldı. Çaykur Rizespor, Trabzonspor ve Alanyaspor'a mağlup oldu. Böylece Galatasaray'ın maç kazanamama serisi 7'ye çıktı.
Sivasspor 2 - 2
Beşiktaş 0 - 0
Rizespor 2 - 0
Gaziantep FK 3 - 3
Başakşehir 1 - 1
Trabzonspor 1 - 3
Alanyaspor 4 - 1
- 08.07.2020
- Güncelleme: 09.07.2020 00:05
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray tam 7 maçtır kazanamıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.