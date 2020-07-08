Galatasaray tam 7 maçtır kazanamıyor!

Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Alanyaspor'a 4-1 mağlup oldu.



Galatasaray, 1 Mart'ta 3-0 kazandığı Gençlerbirliği karşılaşmasından sonra çıktığı. 7 lig maçında Sivasspor,Beşiktaş, Gaziantep Fk, ve Başakşehir ile berabere kaldı. Çaykur Rizespor, Trabzonspor ve Alanyaspor'a mağlup oldu. Böylece Galatasaray'ın maç kazanamama serisi 7'ye çıktı.

Sivasspor 2 - 2

Beşiktaş 0 - 0

Rizespor 2 - 0

Gaziantep FK 3 - 3

Başakşehir 1 - 1

Trabzonspor 1 - 3

Alanyaspor 4 - 1



