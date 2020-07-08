Galatasaray tam 7 maçtır kazanamıyor! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
08 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler Galatasaray G.Saray 3 puanı unuttu! Hasret 7 maça çıktı...

tam 7 maçtır kazanamıyor!

Galatasaray tam 7 maçtır kazanamıyor!

'de mağlubiyetinin ardından 31. haftada 'a da 4-1 kaybeden , 7 maçtır galibiyet yüzü göremiyor.

, 'in 31. haftasında deplasmanda 'a 4-1 mağlup oldu.

Galatasaray, 1 Mart'ta 3-0 kazandığı karşılaşmasından sonra çıktığı. 7 lig maçında ,, Fk, ve ile berabere kaldı. , ve Alanyaspor'a mağlup oldu. Böylece Galatasaray'ın maç kazanamama serisi 7'ye çıktı.

Sivasspor 2 - 2
Beşiktaş 0 - 0
Rizespor 2 - 0
Gaziantep FK 3 - 3
Başakşehir 1 - 1
Trabzonspor 1 - 3
Alanyaspor 4 - 1

O isimlere flaş sözler!

  1. 08.07.2020
  2. Güncelleme: 09.07.2020 00:05
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