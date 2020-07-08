O isimlere flaş sözler! "Bunlar Galatasaray'da oynayacak topçular mı?"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, 4-1 biten Alanyaspor - Galatasaray maçının ardından Takım Oyunu programında flaş açıklamlarda bulundu. Toroğlu, "Adem Büyük ve Ömer Bayram... Bunlar Galatasaray'da oynayacak topçular mı? Bunlar küçük takımların büyük topçuları. Bunlar büyük takım forması giyerlerse ben o takımı niye seyredeyim?" ifadelerini kullandı.
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