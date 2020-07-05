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05 Temmuz 2020, Pazar
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İşte 'nin gördüğü pozisyon!

İşte Sofiane Feghouli'nin kırmızı kart gördüğü pozisyon!

'in 30. haftasında dev derbi maçında 'u konuk etti. Karşılaşmanın 32. dakikasında sarı-kırmızılı takımda , Da Costa'ya yaptığı sert hareket sebebiyle direkt olarak gördü. İşte o pozisyon...

'ın 'u ağırladığı maçta mücadelenin 32. dakikasında gördü. Trabzonspor'da Manuel da Costa, Cezayirli yıldıza yaptığı müdahale sonucu sarı kart gördü. Feghouli yapılan bu müdahale sonrası rakibinin göğsüne tekme attı. Müsabakanın hakemi VAR odasından pozisyonu izledikten sonra Sofiane Feghouli'yi kırmızı kartla cezalandırdı.

Sofiane Feghouli, böylece kariyerinde 2. kez kırmızı kart görmüş oldu. Öte yandan Cezayirli futbolcu, 29 Ekim 2017'de oynanan Trabzonspor - Galatasaray maçında Olcay Şahan'la girdiği ikili mücadele sonrası kırmızı kart görmüştü.

İşte o pozisyon...

Görüntü BeIN Sports'dan alınmıştır.

  1. 05.07.2020
  2. Güncelleme: 05.07.2020 22:30
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