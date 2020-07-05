İşte Sofiane Feghouli'nin kırmızı kart gördüğü pozisyon!
Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray dev derbi maçında Trabzonspor'u konuk etti. Karşılaşmanın 32. dakikasında sarı-kırmızılı takımda Sofiane Feghouli, Da Costa'ya yaptığı sert hareket sebebiyle direkt olarak kırmızı kart gördü. İşte o pozisyon...
Galatasaray'ın Trabzonspor'u ağırladığı maçta Sofiane Feghouli mücadelenin 32. dakikasında kırmızı kart gördü. Trabzonspor'da Manuel da Costa, Cezayirli yıldıza yaptığı müdahale sonucu sarı kart gördü. Feghouli yapılan bu müdahale sonrası rakibinin göğsüne tekme attı. Müsabakanın hakemi Cüneyt Çakır VAR odasından pozisyonu izledikten sonra Sofiane Feghouli'yi kırmızı kartla cezalandırdı.
Sofiane Feghouli, böylece Süper Lig kariyerinde 2. kez kırmızı kart görmüş oldu. Öte yandan Cezayirli futbolcu, 29 Ekim 2017'de oynanan Trabzonspor - Galatasaray maçında Olcay Şahan'la girdiği ikili mücadele sonrası kırmızı kart görmüştü.
İşte o pozisyon...
Görüntü BeIN Sports'dan alınmıştır.
- 05.07.2020
- Güncelleme: 05.07.2020 22:30
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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